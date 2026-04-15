◇MLB ドジャース 2-1 メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・山本由伸投手が華麗なベースカバーを披露し、笑顔を見せました。

先発した山本投手は4回1アウトから、メッツのホルヘ・ポランコ選手にスプリットを投じると、打球はファーストへのゴロに。これを1塁手のフレディ・フリーマン選手が捕球しベースカバーに入った山本投手へトスするも、高く浮いてしまいます。

しかし山本投手は高くジャンプしボールをつかむと、そのままベースに着地しアウト。無事にアウトを完成させた山本投手とフリーマン選手は、笑顔でグラブタッチを交わしました。

このプレーにSNSも反応。『MLB Japan』公式インスタグラムは一連の映像を「"Yoshi" のマリオジャンプ」という文章とともに投稿すると、文章冒頭には赤いキノコの絵文字も添えられました。

ゲーム「スーパーマリオ」の“ヨッシー”と、同じ愛称の“Yoshi”こと山本投手。日本時間1日のガーディアンズ戦で開催されたヨッシーのボブルヘッドナイトの前には、山本投手とヨッシー、そして映画でヨッシーの声優を務めたドナルド・グローヴァーさんが交流する動画も公開されていました。