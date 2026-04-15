【解説】事件性ありと警察が判断の理由　専門家「第三者関与の疑い強い」　死体遺棄容疑で安達結希さんの自宅捜索【京都小学生行方不明】

京都・南丹市の山林で安達結希さんが遺体で見つかったニュースは、事態が大きく動いている。詳しくみていく。

「検証も行っているような状況」

ここ数日の動きを改めて整理していく。

13日午後4時45分頃、市内の山林で子供とみられる遺体が発見された。

そして14日、司法解剖の結果、この遺体が安達結希さんのものだということが明らかになった。

15日朝、警察は何者かが現場に遺体を遺棄した疑いがあるとして、死体遺棄容疑で安達さんの自宅に家宅捜索に入った。そして親族から慎重に話を聞いているという。

15日午前7時過ぎ、安達さんの自宅に警察車両が続々と入ってきた。

また、メジャーを使って自宅の周りを測っている様子も確認された。

榎並大二郎キャスター：

昨日までは事件事故の両面で捜査ということでしたが、警察はなぜ今回この死体遺棄容疑で安達さんの自宅に家宅捜索に入ったんでしょうか。

その点について、元埼玉県警捜査一課の佐々木成三さんに話を聞いた。

元埼玉県警捜査一課・佐々木成三さん：

ご遺体が見つかって、それが結希くんと身元が特定したということが一番大きい。（家宅捜索は）裁判官の令状がないとできない。その他に映像を見ると、検証も行っているような状況。死因不詳だが、亡くなった原因と思われる要因を調べるための検証を必要としている可能性があると思います。

「現場検証で何ら証跡残っていなかった」

今後の捜査で、遺体がどのような状況で遺棄されたのか調べていくことになる。

14日に安達さんの遺体は司法解剖されたが、その結果、死因に関しては、今のところまだ分かっていない。また、遺体は明らかな刺し傷など、大きな外傷は確認されなかった。

遠藤玲子キャスター：

着衣には目立った損傷はなく、死亡時期に関しては3月下旬頃、つまり3月21日から31日までということが分かっています。

山粼夕貴キャスター：

まだ明らかになっていないことが多いですけれども、そんな中、なぜ警察は死体遺棄の疑いで捜査しているんでしょうか。

佐々木さんは、警察が事件性があると判断した理由について、「第三者の関与の疑いが強いため」と指摘する。

元埼玉県警捜査一課・佐々木成三さん：

やはり見つかった場所が、あそこは第三者に遺棄された疑いが強いという判断で、死体遺棄というので事件と立証をしたということだと思います。

ランリュック（通学かばん）が見つかって、靴が見つかった。これは結希くんが一人で行けるような状態ではない、それだけでなくて現場検証などをした上で、何ら証跡が残っていなかった。これは第三者の関与の疑いが強いということだと思う。

ご遺体が見つかった状況からして、事件だというふうに特定していると思います。

今後、安達さんが死亡した経緯についても捜査が進むものとみられる。

（「イット！」 4月15日放送より）