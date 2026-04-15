漫画家、エッセイストとして活躍した東海林さだおさんが亡くなったことが15日、コラムを連載していた出版社から発表されました。88歳でした。

文藝春秋によりますと、東海林さんは4月5日午前、心不全により都内の病院にて亡くなったということです。

■漫画『タンマ君』、エッセー『丸かじりシリーズ』など幅広く連載

東海林さんは1937年10月30日生まれ。新聞や雑誌で漫画『アサッテ君』や『タンマ君』を連載していました。『タンマ君』は当初、『たんま君』というタイトルで1968年1月1日号から連載をスタート。1969年1月に『タンマ君』へとタイトルを変更し、2025年9月4日号まで57年8か月にわたって連載されました。

また、『丸かじりシリーズ』などの食べ物を題材にしたエッセーも多数執筆。1995年に『ブタの丸かじり』で講談社エッセイ賞を受賞しました。そのほか、1997年に菊池寛賞を受賞、絶妙のユーモアでサラリーマン家庭を描いた『アサッテ君』で2001年度の日本漫画家協会賞大賞を受賞するなど多くの功績を残しました。

葬儀は、近親者のみですでに執り行われたということです。