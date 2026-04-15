群馬県草津町は１４日、町を２０２５年度に訪れた観光客数は４０５万３２２３人だったと発表した。

２年連続で４００万人を超え、３年連続で過去最多を更新した。町の景観整備などが奏功し、若者が温泉旅行先に草津を選ぶ流れが定着したとみている。

町によると、２４年度の４０１万９４１８人から０・８４％増えた。春休みで学生が増える３月は月別で最多の４３万６４２３人を記録し、前年同月も上回った。一方、昨年９月と今年１月のみ前年同月を下回った。内訳も、日帰り客数が前年度比２・７６％増の１３３万９８９６人だったが、宿泊客数は同０・０８％減の２７１万３３２７人だった。

町観光課の宮崎健司課長は「猛暑や大阪・関西万博への関心の高まりで９月が、雪が少なくスキー客が減った影響で１月が減った」と分析する。それでも過去最多の更新に、「若年層を意識して進めたまちづくりの成果。また来たいと思う人が増え、全体が底上げされている」と話した。

ＳＮＳで発信を強化してきた草津温泉観光協会の福田俊介事務局長も、招いた人気インフルエンサーが動画を発信し、それを見て訪れた観光客が自身のＳＮＳで発信する流れが生まれたことが、客数増加につながったとみている。

宮崎公雄町長は取材に、「若い人に支持していただいた。これからも選ばれる努力をしていく」と述べ、今後も湯畑東側の通りの整備などに取り組むという。