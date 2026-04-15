「ちいかわ」×「東京ばな奈」第2弾　クッキーサンドが大宮駅で販売

「ちいかわ」と「東京ばな奈」とのコラボレーション第2弾商品『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』が2026年4月20日（月）～5月6日（水）まで「JR東日本大宮駅 エキュート大宮 中央改札（南）内 コモレビ広場」に出店される。

【写真】東京ばな奈を被った「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」

イラストレーター・ナガノが描く作品「ちいかわ」と「東京ばな奈」とのコラボレーション第2弾として3月に誕生した「クッキーサンド」がエキュート大宮にて販売決定。

本商品はバナナミルク風味のクッキー。薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。真四角なフォルムも可愛いクッキーには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が描かれている。

ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』は12枚入りと18枚入りが展開され、18枚入りにはくちの周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚付属する。

本商品のほかにも『ちいかわバナナプリンケーキ』が展開されているほか、「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストを採用したトートバッグも『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』2種類のスイーツ付きのセット商品として販売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）