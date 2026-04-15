絵本『パンどろぼう』の体験型イベント「パンどろぼうひろば」イベント限定グッズの通販予約が開始された。

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絵本『パンどろぼう』のキャラクターたちが集合する体験型イベント「パンどろぼうひろば」 は2026年1月31日（土）から4月5日（日）まで横浜・ASOBUILD（アソビル）で初めて開催され、総計7万人以上を動員した。

「パンどろぼうひろば」が閉幕したなか、オリジナルイラストを使用したイベント限定グッズの事後通販の実施が決定し、4月14日（火）12時より予約が開始された。このたびのグッズのイラストは「パンどろぼうひろば」のために描き下ろされたものとなっている。

グッズのラインナップは「ぬいぐるみ」「ぬいぐるみボールチェーン」「缶タンブラー」「クラフトランチバッグ」「クレーンゲームキーホルダー」「アクリルチャーム（ランダム4種）」「ラバーバッグチャーム（全3種）」「ダイカットステッカーセット」「BIGトートバッグ」となっている。

なお本商品の予約受付はパンどろぼう公式オンラインショップとセブンネットショッピングで実施される。

「パンどろぼうひろば」 のほか、2024年8月に松屋銀座からスタートし全国巡回している「パンどろぼう展」は長野会場が2026年4月18日（土）～2026年5月17日（日）、新潟会場は2026年5月22日（金）～2026年7月12日（日）、高知会場は2026年夏季に開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）