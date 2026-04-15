アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のオリジナルグッズが2026年4月14日に全国の対象書店で発売された。

【写真】『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』グッズラインナップ

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』はクリエイターの亀山陽平が監督・脚本・キャラクターデザイン・制作を手掛けるショートアニメ。2025年にTOKYO MX、YouTube等で放送・配信されて話題となり、2026年2月よりテレビ放送版を再編集し新シーンを加えた劇場版が全国の映画館にて公開されている。

このたび販売されるグッズは「アクリルスタンド」「アクリルキーホルダー」「クリアカード」「カセットテープ風キーホルダー」「シール」「バッジコレクション」「ぬいぐるみポーチ」などがラインナップされ、キャラクターコンテンツの企画を手掛ける株式会社Pop Mintが企画・制作している。

展開書店では対象商品を購入時にノベルティグッズをプレゼント。グッズは描き下ろしポストカード（全4種）となっており、オリジナルグッズ購入者に1会計ごとにランダムで1枚進呈される（※各店舗で無くなり次第終了）。

今回のオリジナルグッズは全53種類であり、展開書店は全国76書店。ポップアップの展開商品数・期間は店舗によって異なる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）