ＨＩＯＫＩ<6866.T>は１５日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が１１３億８６００万円（前年同期比１６．０％増）、営業利益が２３億６００万円（同２７．８％増）だった。受注高は１２２億７９００万円（同２５．３％増）になった。電子測定器が受注及び売上高の増加を牽引した。



電子測定器はデータセンターの増設に伴うサーバー需要の拡大を背景に、パワーインダクターをはじめ電子部品の生産量が増えたことで、抵抗計やＬＣＲメータの売り上げが拡大。加えて、安定的な大電力を必要とするデータセンターや不安定な太陽光発電の増加に対応するためのＥＳＳ（蓄電システム）への大規模投資が続くなか、システムイングレーター向けを中心にバッテリテスタが堅調に推移した。なお、２６年１２月期通期の同利益は７６億８０００万円（前期比１３．１％増）が見込まれている。



出所：MINKABU PRESS