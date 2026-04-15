韓国女子が不調「“10人”のカナダ代表にも完敗」。自国メディアも無念「２試合で計８失点、２連敗の泥沼に陥った」

韓国女子が不調「“10人”のカナダ代表にも完敗」。自国メディアも無念「２試合で計８失点、２連敗の泥沼に陥った」