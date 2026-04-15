韓国女子が不調「“10人”のカナダ代表にも完敗」。自国メディアも無念「２試合で計８失点、２連敗の泥沼に陥った」
日本女子代表が米国遠征でアメリカとの３連戦に臨んでいる一方で、同じアジアの韓国はFIFAシリーズ（親善大会プロジェクト）でブラジル遠征を実施している。
現地４月11日にはブラジルと対戦し、１−５で敗れた。迎えた14日にはカナダと相まみえ、１−３の敗戦を喫した。
韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「“残念”韓国女子サッカー、“10人で戦った”カナダに１−３で敗れる...FIFAシリーズ２連敗」と見出しを打ち、「世界の高い壁を再び実感」「２試合で計８失点、２連敗の泥沼に陥った」などと伝える。
『スターニュース』は「シン・サンウ監督が率いる韓国女子代表が“10人”のカナダ代表にも完敗した」と報道。韓国は23分に先制を許し、その４分後にカナダが退場者を出して数的有利に。前半のうちに同点としたが、後半に２失点。「カナダとの対戦成績は１勝１分け９敗と、実力差を覆すことはできなかった」とのことだ。
思うような結果を出せていない韓国。19日に予定されているザンビア戦で連敗を止め、勝利を手にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
現地４月11日にはブラジルと対戦し、１−５で敗れた。迎えた14日にはカナダと相まみえ、１−３の敗戦を喫した。
韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「“残念”韓国女子サッカー、“10人で戦った”カナダに１−３で敗れる...FIFAシリーズ２連敗」と見出しを打ち、「世界の高い壁を再び実感」「２試合で計８失点、２連敗の泥沼に陥った」などと伝える。
『スターニュース』は「シン・サンウ監督が率いる韓国女子代表が“10人”のカナダ代表にも完敗した」と報道。韓国は23分に先制を許し、その４分後にカナダが退場者を出して数的有利に。前半のうちに同点としたが、後半に２失点。「カナダとの対戦成績は１勝１分け９敗と、実力差を覆すことはできなかった」とのことだ。
思うような結果を出せていない韓国。19日に予定されているザンビア戦で連敗を止め、勝利を手にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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