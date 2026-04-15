　15日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1629枚だった。うちプットの出来高が993枚と、コールの636枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の153枚（35円安520円）。コールの出来高トップは6万5000円の169枚（70円高400円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　36　　　-1　　　 8　　75000　
　　38　　　+4　　　24　　72500　
　　13　　　+8　　　64　　70000　
　　 2　　 -10　　　82　　69000　
　　 4　　 +16　　 137　　68000　
　　 1　　　-6　　 180　　67000　
　　11　　 +11　　 275　　66000　
　 169　　 +70　　 400　　65000　
　　82　　 +55　　 500　　64000　
　　28　　 +70　　 700　　63000　
　　 3　　　　　　 745　　62750　
　　 4　　+220　　 795　　62500　
　　10　　 +85　　 915　　62000　
　　 5　　+140　　1035　　61750　
　　 5　　 +65　　1075　　61500　
　　 5　　+250　　1360　　61000　
　　 1　　+135　　1430　　60500　
　　 1　　+550　　1640　　60250　
　　17　　+125　　1575　　60000　
　　 2　　　　　　1675　　59750　
　　32　　　　　　1905　　59500　　2955 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　1850　　59375　
　　18　　　　　　1895　　59250　
　　 1　　　　　　1955　　59125　
　 126　　　　　　2085　　59000　
　　 2　　　　　　2100　　58875　
　　 2　　　　　　2160　　58750　　2515 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　2200　　58625　
　　11　　　　　　2295　　58500　　2400 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　58250　　2305 　　　　　　　 3　
　　 4　　+340　　2675　　58000　　2315 　　-130　　　26　
　　　　　　　　　　　　　57875　　2285 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57750　　2230 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57625　　2180 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1920 　　-100　　　36　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1715 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1515 　　-155　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1235 　　-165　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54750　　1225 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　54500　　1170 　　-105　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54000　　1085 　　 -85　　　84　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 905 　　 -50　　 122　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 755 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 755 　　 -30　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 680 　　 -55　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 615 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 605 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 555 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 580 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 540 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 520 　　 -35　　 153　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 440 　　 -25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 350 　　-100　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 310 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 300 　　 -30　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 290 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 274 　　 -11　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 247 　　 -68　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 237 　　 -11　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 230 　　 -15　　　20　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 192 　　 -17　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 185 　　 -17　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 180 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 152 　　 -41　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 136 　　　-9　　　19　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 121 　　　-6　　　52　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 109 　　　-7　　　26　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 103 　　　-3　　　26　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　98 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 102 　　　+2　　　44　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　88 　　　-3　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　79 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　70 　　　+2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　62 　　　+1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　55 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　49 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　43 　　　+2　　　52　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　38 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　22 　　　-3　　　10　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　20 　　　+1　　　16　
　　　　　　　　　　　　　24500　　　19 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　17 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　12 　　　-1　　　15　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　10 　　　-6　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 8 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　19250　　　 8 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 6 　　　-2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 6 　　　-2　　　21　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 4 　　　-1　　　10　
　　　　　　　　　　　　　13000　　　 3 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 3 　　　 0　　　24　

株探ニュース