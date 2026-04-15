　15日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は231枚だった。うちプットの出来高が158枚と、コールの73枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の107枚（31円安199円）。コールの出来高トップは5万9500円の50枚（2420円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　+1　　　45　　75000　
　　 2　　　-5　　　88　　72500　
　　 1　　　　　　 190　　70000　
　　 2　　　　　　 244　　69000　
　　 5　　　　　　 540　　66000　
　　 1　　　-5　　 660　　65000　
　　 8　　　　　　1190　　63000　
　　50　　　　　　2420　　59500　
　　　　　　　　　　　　　58750　　3010 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56750　　2195 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1245 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 370 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 221 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 199 　　 -31　　 107　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 115 　　 -22　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　89 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　63 　　 -15　　　14　

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