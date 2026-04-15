日経225オプション7月限（15日日中） 4万円プットが出来高最多107枚
15日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は231枚だった。うちプットの出来高が158枚と、コールの73枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の107枚（31円安199円）。コールの出来高トップは5万9500円の50枚（2420円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 +1 45 75000
2 -5 88 72500
1 190 70000
2 244 69000
5 540 66000
1 -5 660 65000
8 1190 63000
50 2420 59500
58750 3010 1
56750 2195 1
53000 1245 8
45000 370 1
41000 221 4
40000 199 -31 107
35000 115 -22 2
33000 89 20
30000 63 -15 14
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 +1 45 75000
2 -5 88 72500
1 190 70000
2 244 69000
5 540 66000
1 -5 660 65000
8 1190 63000
50 2420 59500
58750 3010 1
56750 2195 1
53000 1245 8
45000 370 1
41000 221 4
40000 199 -31 107
35000 115 -22 2
33000 89 20
30000 63 -15 14
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