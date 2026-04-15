『風、薫る』東京での家族4人暮らしが始まる 第14回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第14回（16日）の場面カットが公開されている。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、身分を偽り、鹿鳴館の給仕になった直美（上坂樹里）。得意の英語を生かして働きながら、結婚相手を探すが、捨松（多部未華子）の鹿鳴館への思いも知ることに。そんなある日、鹿鳴館に海軍中尉の小日向（藤原季節）がやってくる。一方のりんは、瑞穂屋での仕事を懸命にこなし、卯三郎（坂東彌十郎）から初給金をもらうことになった。
今回は、ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上愛）の家に突然押しかけてきて、東京での家族４人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってきてしまい・・一方の直美（上坂樹里）は、小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになって・・。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、身分を偽り、鹿鳴館の給仕になった直美（上坂樹里）。得意の英語を生かして働きながら、結婚相手を探すが、捨松（多部未華子）の鹿鳴館への思いも知ることに。そんなある日、鹿鳴館に海軍中尉の小日向（藤原季節）がやってくる。一方のりんは、瑞穂屋での仕事を懸命にこなし、卯三郎（坂東彌十郎）から初給金をもらうことになった。
今回は、ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上愛）の家に突然押しかけてきて、東京での家族４人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってきてしまい・・一方の直美（上坂樹里）は、小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになって・・。