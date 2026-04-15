布袋寅泰「嬉しさを素直に呟いたつもりでした」 高市首相とディープ・パープルめぐる投稿に言及
ギタリストの布袋寅泰が15日、自身のXを更新し、高市早苗首相と英ロックバンド、ディープ・パープルの面会を受けて行った過去の投稿について説明した。
【Xより】「嬉しさを素直に呟いたつもりでした」布袋寅泰のX投稿全文
布袋は、10日に高市首相が首相官邸でディープ・パープルの表敬を受けたことを受け、日本の首相がロックンロールと交わったことを前向きに評価する趣旨の投稿を行い、その後削除していた。
こうした中、布袋は15日の投稿で、「Deep Purpleが官邸で首相とお会いしたというニュースを読み、同じく彼らの音楽を聴いて育った世代の一人として、その嬉しさを素直に呟いたつもりでした」と説明。「ただ、翌朝あらためて読み返してみると、表現が大袈裟かつ、不用意だったと感じ、投稿は削除しました」と明かした。
続けて、「大きな意図があったわけではありませんが、配慮に欠けていたことは反省しています。今後はより慎重に言葉を選びます」とつづった。
【Xより】「嬉しさを素直に呟いたつもりでした」布袋寅泰のX投稿全文
布袋は、10日に高市首相が首相官邸でディープ・パープルの表敬を受けたことを受け、日本の首相がロックンロールと交わったことを前向きに評価する趣旨の投稿を行い、その後削除していた。
こうした中、布袋は15日の投稿で、「Deep Purpleが官邸で首相とお会いしたというニュースを読み、同じく彼らの音楽を聴いて育った世代の一人として、その嬉しさを素直に呟いたつもりでした」と説明。「ただ、翌朝あらためて読み返してみると、表現が大袈裟かつ、不用意だったと感じ、投稿は削除しました」と明かした。
続けて、「大きな意図があったわけではありませんが、配慮に欠けていたことは反省しています。今後はより慎重に言葉を選びます」とつづった。