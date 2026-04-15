【アーケードアーカイブス KONAMI RF2 Red Fighter】 4月16日 配信予定 価格： PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数：1人 【アーケードアーカイブス2 KONAMI RF2 Red Fighter】 4月16日 配信予定 価格：1,100円 プレイ人数：1人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用レース「アーケードアーカイブス KONAMI RF2 Red Fighter」を4月16日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版が838円。

同日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用レース「アーケードアーカイブス2 KONAMI RF2 Red Fighter」の配信を開始する。価格は1,100円。なお、PS4版およびSwitch版「アーケードアーカイブス KONAMI RF2 Red Fighter」を持っている場合、Switch2版及びPS5版「アーケードアーカイブス2 KONAMI RF2 Red Fighter」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

「KONAMI RF2 Red Fighter」は1985年にKONAMIから発売されたレースゲーム。燃料切れに注意しながら、チェックポイントを通過し続け、過酷な全6ステージの走破を目指す。海辺のハイウェイ、乾いた荒野、夕焼けの平原など、移り変わる美しい情景の中、アクセル全開でゴールに向かって進んでいく。

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。4月16日には「KONAMI RF2 Red Fighter特集」が配信される予定。

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