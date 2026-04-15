STARTO縦型ショートドラマ“エスドラ”堂本光一主演『記憶買収人』追加キャストに坪倉由幸、堀田茜＆武田梨奈
STARTO ENTERTAINMENTによる縦型ショートドラマ“エスドラ”の第1弾作品『記憶買収人』（主演：堂本光一）の追加キャストが決定した。episode2「記憶を描く」に坪倉由幸、episode3「忘れあう二人」に堀田茜と武田梨奈が出演することがわかった。
【写真】カッコイイ…ハット姿の堂本光一
本作は3つのエピソードで構成されており、配信中のep1「消えた夜」では、篠塚大輝（timelesz）がクロノ（堂本）によって人生を翻弄される大学生の役を演じ話題に。そして続くep2では、戸塚純貴演じる売れない漫画家・久瀬の担当編集者として坪倉が。ep3では、大東駿介演じる、火事で大切な店を失うシェフの妻・麻子の役を堀田が。そしてそんな夫婦を見守る楓の役を武田が演じる。
雪が舞う2月某日、夫役である大東と、ひとつの傘を差す堀田。仲むつまじい夫婦の姿は、今年一番の寒い日でさえも、見ているスタッフの心を温めていた。そんな幸せな夫婦がクロノによってどう翻弄されていくのか…。
ep2「記憶を描く」は22日午後5時から。ep3「忘れあう二人」は5月13日午後5時からエスドラ公式YouTubeにて配信開始予定。全話無料で視聴可能となり、エスドラ公式Ｘ、Instagram、TikTokでもさまざまなコンテンツが配信予定となる。そして、エスドラLINE公式アカウントでは、公式キャラクター“エスドラっこ”が動画配信開始をお知らせする。
■ep2「記憶を描く」 エピソード2主演：戸塚純貴
平凡な人生がコンプレックスの売れない漫画家・久瀬（戸塚）は、クロノから他人の特殊な記憶を買い、それを漫画のネタにすることを思いつく。久瀬は漫画家として成功していく一方で、他人の記憶に自身が侵食されていきー。
■ep3「忘れあう二人」 エピソード3主演：大東駿介
店も未来も失った料理人・優馬（大東）は、クロノと出会い、愛する妻のために記憶を売る決断をする。しかし、“忘れる”ことで守ったはずの愛は、2人を少しずつすれ違わせていく。
【写真】カッコイイ…ハット姿の堂本光一
本作は3つのエピソードで構成されており、配信中のep1「消えた夜」では、篠塚大輝（timelesz）がクロノ（堂本）によって人生を翻弄される大学生の役を演じ話題に。そして続くep2では、戸塚純貴演じる売れない漫画家・久瀬の担当編集者として坪倉が。ep3では、大東駿介演じる、火事で大切な店を失うシェフの妻・麻子の役を堀田が。そしてそんな夫婦を見守る楓の役を武田が演じる。
ep2「記憶を描く」は22日午後5時から。ep3「忘れあう二人」は5月13日午後5時からエスドラ公式YouTubeにて配信開始予定。全話無料で視聴可能となり、エスドラ公式Ｘ、Instagram、TikTokでもさまざまなコンテンツが配信予定となる。そして、エスドラLINE公式アカウントでは、公式キャラクター“エスドラっこ”が動画配信開始をお知らせする。
■ep2「記憶を描く」 エピソード2主演：戸塚純貴
平凡な人生がコンプレックスの売れない漫画家・久瀬（戸塚）は、クロノから他人の特殊な記憶を買い、それを漫画のネタにすることを思いつく。久瀬は漫画家として成功していく一方で、他人の記憶に自身が侵食されていきー。
■ep3「忘れあう二人」 エピソード3主演：大東駿介
店も未来も失った料理人・優馬（大東）は、クロノと出会い、愛する妻のために記憶を売る決断をする。しかし、“忘れる”ことで守ったはずの愛は、2人を少しずつすれ違わせていく。