上戸彩、大阪ロケ登場→パニック状態「えっ、本物!?」「なんでこの番組に!?」
俳優の上戸彩が16日放送のABCテレビ『やすとものいたって真剣です』（後11：23 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】自称「名カメラマン」芸人の写真に興味津々な上戸彩
海原やすよともこが、ゲストの素顔に“真剣”に迫る同番組。普段は芸人たちが顔をそろえるが、今回は、滅多にバラエティ番組のロケに出演することのない上戸がスペシャルゲストとして登場する。
「ツートライブのおもてなしドライブ」のゲストとして現れた上戸に、案内役のツートライブは「えっ、本物!?」「なんでこの番組に!?」とパニック状態。そんな緊張のスタートとは裏腹に、上戸は大阪の街で驚くほど飾らない、等身大の姿を連発する。
「子どもや友人に大阪土産を買いたい」という上戸のリクエストで向かったのは、「2025大阪・関西万博オフィシャルストア大丸梅田店」。万博が終わった今でも大人気の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを買って帰りたいという。
万博開催当時の人気商品から新商品、限定モノまでがそろうここで、マグネットやネイルシール、レアな黒ミャクミャクグッズなどを「かわいい！」「いいじゃんこれ！」と次々とカゴに入れる上戸。そんな中、「めっちゃ買うやん」と周平魂も驚くほど買いまくった、まさにお土産にピッタリの限定商品とは。
【番組カット】自称「名カメラマン」芸人の写真に興味津々な上戸彩
海原やすよともこが、ゲストの素顔に“真剣”に迫る同番組。普段は芸人たちが顔をそろえるが、今回は、滅多にバラエティ番組のロケに出演することのない上戸がスペシャルゲストとして登場する。
「ツートライブのおもてなしドライブ」のゲストとして現れた上戸に、案内役のツートライブは「えっ、本物!?」「なんでこの番組に!?」とパニック状態。そんな緊張のスタートとは裏腹に、上戸は大阪の街で驚くほど飾らない、等身大の姿を連発する。
万博開催当時の人気商品から新商品、限定モノまでがそろうここで、マグネットやネイルシール、レアな黒ミャクミャクグッズなどを「かわいい！」「いいじゃんこれ！」と次々とカゴに入れる上戸。そんな中、「めっちゃ買うやん」と周平魂も驚くほど買いまくった、まさにお土産にピッタリの限定商品とは。