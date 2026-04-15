男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索

京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかったことを受け、警察は4月15日、男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。南丹警察署前からMBS柳瀬良太記者の報告です。

【写真を見る】男子児童の遺体発見を受け自宅を家宅捜索 きょうの警察の動きは… 死因不詳で現在「検索中」別の場所で発見の靴の特定にも時間要するか【南丹警察署前から記者中継】

多くの警察車両が出ていき、朝からものものしい雰囲気に

（MBS柳瀬良太記者）「午前6時過ぎから警察署の前で取材を続けていますが、15日も多くの警察や捜査車両が出入りしています。多くの報道陣も早くから署の前に集まり、その動きを固唾をのんで見守っているといった状況です」





警察は親族にも話を聞く警察

11歳の小学生・安達結希さんは13日、南丹市の山林で遺体で見つかりましたが、警察は、15日朝から死体遺棄の疑いで安達さんの自宅の家宅捜索を始めました。今後本格的に捜査に乗り出すものとみられ、南丹署からも安達さんの自宅へと向かう多くの警察車両が出ていき、朝からものものしい雰囲気に包まれています。警察は親族からも話を聞くなどして、安達さんが行方不明になった経緯などを調べています。

―――Qどういったことを親族から詳しく聞いていく?

（MBS柳瀬良太記者）「安達さんの行方不明事案をめぐっては、目撃情報がなく周辺の防犯カメラにも姿が確認できていないということです。さらに、安達さんが靴を履いていない状態で発見されたことから、小学生が靴下で山林を1人で歩くなど『不可解』と感じるようなことがいくつかあります。こういったことも含めて警察は改めて親族に行方不明となった経緯を聞いているとみられます」



―――Qきょうの家宅捜索は、何時ごろまで続きそう?

（MBS柳瀬良太記者）「安達さんの自宅の敷地は非常に広く、捜査関係者の話では、きょう一日かかるのではということでした」



―――Q家宅捜索という大きな動きがありましたが、その後の警察の動きは?

（MBS柳瀬良太記者）「自宅の家宅捜索以外にも、13日に遺体が発見された現場周辺についても、15日も引き続き警察による捜索が行われています。また、死因も不詳で現在「検索中」ということで、捜査関係者によりますと、別の場所で見つかった靴の特定にも時間がかかるとしています。今後は事件の可能性もあるとみて、慎重に捜査が進んでいくとみられます」