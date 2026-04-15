ローソン、世界的品評会“3年連続金賞”ウイスキーほか高価格ハイボール投入 130円サワーと二極化
ローソンは15日、人気蒸留所のウイスキーを使用した高付加価値のハイボールや、税込130円の低価格サワーなど計13品を、4月21日から順次全国の酒類取り扱い店舗で発売すると発表した。
【写真】人気蒸留所のハイボール＆130円サワーとは？
今回の新商品は、「せっかく飲むなら美味しいものを選びたい」という需要の高まりと、物価高による節約志向の双方に対応する“二極化”のラインアップが特徴。高価格帯では、品評会で受賞歴のあるウイスキーを使用したハイボールを展開する一方、低価格帯では従来平均を下回る価格の商品を投入する。
高付加価値商品としては、世界最大規模の蒸留酒品評会「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション」で3年連続ゴールドメダルを受賞した「嘉之助シングルモルト」に、そのシングルモルトを使用した「嘉之助シングルモルトハイボール」（税込660円）、ウイスキー専門誌で数々の賞を受賞している「コンパスボックス オーチャードハウスハイボール」（同618円）の3商品を発売する。いずれも香りや味わいにこだわった商品で、売場も従来の約2倍に拡大する。
一方、低価格帯では「サントリー 明日のサワー」シリーズ（350ml・税込130円、500ml・税込185円）を中心に6品を通年展開。糖類ゼロ・プリン体ゼロでクエン酸を配合し、若年層にも手に取りやすい設計とした。
同社は近年、高付加価値商品の強化により酒類販売が好調で、2025年の洋酒・酎ハイカテゴリーの売上は前年を約1割上回った。今回の新商品投入により、品質志向と節約志向の双方を取り込み、さらなる売上拡大を狙う。
【写真】人気蒸留所のハイボール＆130円サワーとは？
今回の新商品は、「せっかく飲むなら美味しいものを選びたい」という需要の高まりと、物価高による節約志向の双方に対応する“二極化”のラインアップが特徴。高価格帯では、品評会で受賞歴のあるウイスキーを使用したハイボールを展開する一方、低価格帯では従来平均を下回る価格の商品を投入する。
一方、低価格帯では「サントリー 明日のサワー」シリーズ（350ml・税込130円、500ml・税込185円）を中心に6品を通年展開。糖類ゼロ・プリン体ゼロでクエン酸を配合し、若年層にも手に取りやすい設計とした。
同社は近年、高付加価値商品の強化により酒類販売が好調で、2025年の洋酒・酎ハイカテゴリーの売上は前年を約1割上回った。今回の新商品投入により、品質志向と節約志向の双方を取り込み、さらなる売上拡大を狙う。