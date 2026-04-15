タレントの堀ちえみが14日に自身のアメブロを更新。月に一度のリウマチの診察結果を報告した。

【映像】“目の施術後の姿”が話題・堀ちえみの最新ショット

この日、堀は「午後から一か月に一度の、リウマチの診察でした」と切り出し「事前に採血をしたので、その結果を受けての診察です」と説明。結果については「私の中では安定している方でした。血液検査も脂質や糖質の異常もなく、至って健康でした」「リウマチやそれに伴う症状を抑えるお薬も、きちんとコントロールできていることから、今までどおりの処方です」と明かした。

続けて、診察後に夫・尼子勝紀さんと遅い昼食をとったことを報告。「主人は新発売の大分のとり天とだんご汁の定食。私は焼き鮭の定食に納豆とサラダをプラスしました」と、それぞれのメニューを紹介した。

また、自身の納豆の混ぜ方について、「主人はどうも納得いかないらしく笑」と明かし「いつも『こっちにかしな笑、混ぜてあげるから』と言って混ぜてくれます」と微笑ましいエピソードを披露。「かき混ぜ方の何がどう違うのか、よく分からないけど笑笑」「美味しさも全然違うのです。不思議です」とコメントした。

最後に「健康一番。美味しくごはんをいただける、有り難さ。ごちそうさまでした」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。