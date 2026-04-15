TBS井上貴博アナウンサー（41）が15日、TBS系の報道番組「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に生出演。京都府南丹市で行方不明男児が遺体で発見された件について視聴者に語りかけた。

井上アナは「まずは京都府南丹市です。行方不明になっていた男児児童が一昨日、遺体で見つかりましたが、警察は今朝からこの男の子の自宅を家宅捜索しています。中継です、高柳さんお願いします」と京都の取材現場の記者に呼びかけた。

取材現場の高柳光希記者からリポートを受け取った後で、井上アナは「多くの報道陣が詰めかけているが映ってますけど、一刻も早く正確な情報をお伝えしたいと我々もそうですけど、テレビ局、新聞社、週刊誌各社詰めかけている、と。この姿を地元の方々が目にすると不安がより高まるでしょうし、特にお子さんですよね。子どもたちの心の傷がより深まってしまう、という恐れがあると思うんです」と一旦、言葉を切って「ですが、高柳さん、ぜひ、今日は特にですけど、まあ意識的に、自制的に、これはお互いに私もそうですけど、情報をお伝えすることにしましょうね」と高柳記者だけでなく視聴者にも問いかけた。

京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体が見つかった事件で、府警は15日、容疑者不詳の死体遺棄容疑で、安達さんの自宅を家宅捜索した。