受賞惣菜の奥深い一口！ PLANT「熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)」

記事ポイント PLANTの「熟から」が「第17回(2026年)からあげグランプリ(R) 中日本スーパー総菜部門」で6回目の金賞以上を受賞「熟から」は黒にんにくや醤油もろみ、日本酒由来の旨味を重ねた奥行きのある味わいが楽しめる「熟から」は全国のPLANT各店で100gあたり本体価格219円(税込236.52円)で購入できる PLANTの「熟から」が「第17回(2026年)からあげグランプリ(R) 中日本スーパー総菜部門」で6回目の金賞以上を受賞「熟から」は黒にんにくや醤油もろみ、日本酒由来の旨味を重ねた奥行きのある味わいが楽しめる「熟から」は全国のPLANT各店で100gあたり本体価格219円(税込236.52円)で購入できる

PLANTの「熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)」が、からあげグランプリ(R) 中日本スーパー総菜部門で6回目の金賞以上を受賞します。

黒にんにくのコクやにんにくの香り、衣の軽やかな食感に磨きをかけた唐揚げは、日々のおかずやおつまみに選びやすい惣菜です。

全国のPLANT各店で買えるので、受賞した味を身近なお店で楽しめます。

PLANT「熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)」

商品名：熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)受賞名：第17回(2026年)からあげグランプリ(R) 中日本スーパー総菜部門 金賞以上受賞日：2026年4月10日価格：100gあたり 本体価格219円(税込236.52円)販売店舗：全国のPLANT各店

「熟から」は、第11回以降の出場回で毎回受賞している実績を持つ惣菜唐揚げです。

黒にんにくの熟成感や醤油もろみの香り、日本酒由来の旨味を重ねた味わいが、毎日の食卓に満足感を添えてくれます。

受賞の実績

「熟から」は中日本スーパー総菜部門でおいしさの証となる金賞を受賞しています。

PLANTの惣菜売り場で選ばれてきた味が、コンテストでも繰り返し評価されている点は、買うときの安心感につながります。

3つの熟成が生む味わい

黒にんにくは青森県産「福地ホワイト六片」を使い、ドライフルーツのような甘い熟成香とコクを引き出しています。

醤油もろみのまろやかな旨味に加え、福井の造り酒屋「一本義」の辛口地酒を使った日本酒由来の旨味が、にんにくの香りにキレと奥行きを加えています。

おいしさを高めた改良点

鶏もも肉は増量と火入れの工夫によって、肉本来の食感とジューシーさを感じやすく仕上げています。

新開発の打ち粉は“カリッ・サクッ”とした軽やかな食感を持続させ、温め直しでも食感が戻りやすいので、自宅でも揚げたてのようなおいしさを楽しめます。

PLANT「熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)」商品イメージ

使用食材：青森県産黒にんにく「福地ホワイト六片」、青森県産白にんにく、高知県産生姜味の特徴：熟成のコク、にんにくの香り、醤油もろみの旨味、山椒のすっきりした後味食感：カリッ・サクッとした軽やかな衣

「熟から」は、香りの立ち上がりから後味まで変化を楽しみながら食べ進められる唐揚げです。

ごはんのおかずにはもちろん、家族で取り分ける惣菜や晩酌のおともとしても取り入れやすい一品です。

PLANTの「熟から」は、スーパーの惣菜売り場で手軽に買える身近さと、受賞歴のある味わいを両立しているところが魅力です。

黒にんにくのコクやジューシーな鶏もも肉、軽やかな衣の組み合わせは、いつもの唐揚げとはひと味違う満足感を届けてくれます。

温め直しても食感を楽しみやすいので、忙しい日の食卓にも取り入れやすい惣菜です。

PLANT「熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 熟からはどこで買えますか？

A. 熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)は、全国のPLANT各店で販売されています。

Q. 熟からの価格はいくらですか？

A. 熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)は、100gあたり本体価格219円(税込236.52円)です。

Q. 熟からの味の特徴は何ですか？

A. 熟からは、黒にんにくのコクや白にんにくの香り、醤油もろみの旨味、日本酒由来の深みを重ねた奥行きのある味わいが特徴です。

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