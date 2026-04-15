「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が１５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。「にしたんクリニック」がスポンサーを務める人気アイスショー「ＳＴＡＲＳ ＯＮ ＩＣＥ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ２０２６」を観覧したことを明かした。

世界トップクラスのフィギュアスケーターが集結する「ＳＴＡＲＳ ＯＮ ＩＣＥ」。今年はミラノ・コルティナ冬季五輪の女子金メダリストであるアリサ・リュウ（米国）をはじめ、ペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅうペア」こと三浦璃来・木原龍一組、同五輪銀メダリストで現役を引退したばかりの坂本花織さんなど豪華メンバーが華麗なパフォーマンスを披露した。

最前列で観戦していたという西村社長。「世界のトップスケーターは違うなと思いました。目の前に行くと起こる風だったり、スピンして着氷した時の氷のきしむ音というんでしょうかね。もう本当に素晴らしくて、小さな時から今に至るまでスケートに人生を捧げてきたんじゃないかなって思ったんですよ」と感無量の様子だった。

西村社長が特に印象に残った選手として名前をあげたのは、同五輪で銅メダルを獲得した１７歳スケーター・中井亜美。「本当にかわいかったです」と演技中のポーズをまねるなどメロメロで、自ら撮影した写真も差し込むなどすっかり魅了されていた。