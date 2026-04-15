投資にハマる水谷隼、先日買った株は「損切りしました」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が14日、自身のXを更新し、持ち株を損切りしたことを報告した。
【画像】気になる！水谷隼が損切りした保有株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は先日、ダブルインバース日経（1360）を大量に仕込んでいたが、8日に−10％超の下落。これを受け水谷は「これ以上日経平均下がらないように守りました 今後死守します」と涙目の絵文字で現状を報告していた。
その後、日経平均株価は上昇し、14日に「ダブルインバース今日損切りしました」と説明。具体的な損切り額は不明だが、水谷は同銘柄を114.5円で70万株仕込んでおり、本日15日の終値は97.4円となっている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！水谷隼が損切りした保有株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は先日、ダブルインバース日経（1360）を大量に仕込んでいたが、8日に−10％超の下落。これを受け水谷は「これ以上日経平均下がらないように守りました 今後死守します」と涙目の絵文字で現状を報告していた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。