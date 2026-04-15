日本テレビ系「しゃべくり００７」が１３日、放送された。

この日は、女優・綾瀬はるかをゲストに迎えて「クイズ！私のこと覚えてますか？」を進行。綾瀬が過去に深く関わった人物を招いて半生を振り返る。

中学時代の同級生で、ともにバスケ部員として汗を流した利重弓子さんが登場。綾瀬の中学時代を「今と全く変わらなくて。明るくて、優しくて、本当にみんなに愛されるキャラクターです」と笑顔で明かした。

同じくバスケ部仲間だった向井奈美さんは、綾瀬の衝撃的なモテっぷりを告白。チュートリアル・福田充徳から「学校のマドンナみたいな存在やったんですか？」と聞かれると「いや、もう、むちゃくちゃモテたんですけど。彼女は告白されたことがないんですよ。たぶん…。って言うのが、男子の中で『告白してはいけない同盟』っていうのがあって。（綾瀬のことを）ほとんどの男子が好きなんで、告白して誰かが彼氏になるとか『あいつ、何考えとん？』って感じになるから。（告白を）しちゃいけないってのがあった」と振り返った。

綾瀬は親友の話を聞きながら「いや、知らなかったです…」と照れながら苦笑していた。