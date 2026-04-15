９人組グローバルボーイズグループ・＆ＴＥＡＭが１５日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで３ｒｄ ＥＰ ＳＨＯＷＣＡＳＥ「Ｗｅ ｏｎ Ｆｉｒｅ」を開催した。

昨年は初のアジアツアーを開催し、１０都市で約１６万人を動員。年末には「ＮＨＫ紅白歌合戦」にも出場するなど、勢いに乗っている。

メンバーのＦＵＭＡは、「去年の経験を経て、まだまだ僕たちが、行かなきゃ行けないところがたくさんあるんだなという目標ができた」と決意。その上で、３ｒｄＥＰ「Ｗｅ ｏｎ Ｆｉｒｅ」は、「その思いを燃料にして、もう一度自分たちに気合を入れて火をつけた作品です」と思いを込めた。

Ｋは同曲について「キャッチーな曲で、新しいことに挑戦したり環境が変わったりする方に向けた自己肯定アンセムです」と紹介した。

また、Ｋはこの日サッカーアニメの実写映画「ブルーロック」（８月７日公開）への出演が発表されており、ファンの前で生報告。大きな祝福を受けると「本当にうれしい。お話をいただいたのは２年半くらい前で。そこからサッカー練習をコソコソやっていた。ダンス練習の合間にメンバーと練習したり…」と明かした。

ライブでは、「Ｂｅｗｉｔｃｈｅｄ」「Ｗｅ ｏｎ Ｆｉｒｅ」「桜色Ｙｅｌｌ」の全３曲を披露。その他、９人の絆を試す「熱量シンクロ体温上昇ゲーム！」を行い、ＬＵＮＥ（ファンネーム）を熱狂させた。