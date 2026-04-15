【 訃報 】漫画家・東海林さだおさん死去 88歳 「タンマ君」「アサッテ君」「サラリーマン専科」など手掛ける 「父は最後まで漫画家でした」長女コメント
漫画家でエッセイストの東海林さだお（本名・庄司禎雄）さんが5日、亡くなったことが分かりました。88歳でした。
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漫画を連載していた文藝春秋によりますと、心不全のため東京都内の病院で亡くなったということです。
東海林さんは1937年、東京生まれで、1967年に漫画家として連載デビュー。
雑誌の長期連載「ショージ君」「タンマ君」「アサッテ君」「サラリーマン専科」などナンセンス漫画で人気を博しました。
東海林さんの長女は「病室でぼそっと言う一言がなんとも面白く、父は最後まで漫画家でした。あたたかく見守ってくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」とコメントしています。
〜東海林さだおさん・受賞歴〜
1970：文芸春秋漫画賞
1995：第１１回講談社エッセイ賞＝「ブタの丸かじり」（朝日新聞社）
1997：第４５回菊池寛賞＝「のほほん行進曲」（文芸春秋）
2000：紫綬褒章
2001：日本漫画家協会大賞
2011：旭日小綬章
【担当：芸能情報ステーション】