漫画家でエッセイストの東海林さだお（本名・庄司禎雄）さんが5日、亡くなったことが分かりました。88歳でした。

【写真を見る】【 訃報 】漫画家・東海林さだおさん死去 88歳 「タンマ君」「アサッテ君」「サラリーマン専科」など手掛ける 「父は最後まで漫画家でした」長女コメント





漫画を連載していた文藝春秋によりますと、心不全のため東京都内の病院で亡くなったということです。



東海林さんは1937年、東京生まれで、1967年に漫画家として連載デビュー。

雑誌の長期連載「ショージ君」「タンマ君」「アサッテ君」「サラリーマン専科」などナンセンス漫画で人気を博しました。





その他、食べものエッセー「丸かじり」シリーズ（朝日新聞社、文芸春秋）のほか、「東京ブチブチ日記」（９０年）「ニッポン清貧旅行」（９３年）「アイエウオの陰謀」（９８年）「なんたって『ショージ君』」（９９年）「猫大好き」（１４年）「ショージ君、８５歳。老いてなお、ケシカランことばかり」（２３年）「あれも食いたい これも食いたい 丸かじりヒットパレード」（２５年）等、数々の作品を手掛けました。東海林さんの長女は「病室でぼそっと言う一言がなんとも面白く、父は最後まで漫画家でした。あたたかく見守ってくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」とコメントしています。〜東海林さだおさん・受賞歴〜1970：文芸春秋漫画賞1995：第１１回講談社エッセイ賞＝「ブタの丸かじり」（朝日新聞社）1997：第４５回菊池寛賞＝「のほほん行進曲」（文芸春秋）2000：紫綬褒章2001：日本漫画家協会大賞2011：旭日小綬章【担当：芸能情報ステーション】