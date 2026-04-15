ガールズグループの「ＭＥ：Ｉ」が１５日、都内で行われたヘアケアブランド「Ｌｉｎｏｎ」新シャンプー・トリートメント発表会に出席した。

アイドルへと駆け上がり、努力と成長によって「輝き」が増していく７人のストーリーがブランドの思想に共鳴することから、アンバサダーに就任。メンバーのＲＩＮＯＮはブランド名と名前の読み方が同じことに縁を感じ「運命だと感じた。ご一緒できるなんて思っていなかったので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。

新商品はトリートメント成分がうねりやくせ毛をストレートに補修し、朝のセットの時間を短縮する効果がある。短縮した時間を何に使いたいか問われると、ＡＹＡＮＥは「自分でメイクするのに２時間くらいかかるので、短縮できたらメイクにもう少し力を入れたいです」。ＳＵＺＵは「朝、服を選ぶ時にファッションショーが始まってしまうので、服がどんどん散乱してしまう。きれいな状態に片付けることに時間を回したい」と理想を語った。

この日は、１３日にデジタル配信されたばかりのタイアップソング「Ｕｐｄａｔｅ Ｍｅ」のダンスも初披露。サビで手をＬのポーズにしながら踊る振り付けが印象的な同曲について、ＭＯＭＯＮＡは「特徴的な振り付けがたくさんあるので、皆さん真似してみてください」とＹＯＵ：ＭＥ（ファンの総称）に呼びかけた。