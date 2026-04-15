ホワイトソックス村上宗隆が9試合ぶり第5号ホームラン　ブルージェイズ岡本和真は9回起死回生の同点タイムリーヒット

遠藤キャスター：

ここからは、三宅さんにも加わってもらいます。

榎並キャスター：

ドジャース接戦をものにしました。

三宅スポーツキャスター：

勝ち星はつきませんでしたが、山本投手素晴らしいピッチングでした。

大谷選手も連続試合出塁を更新していますが…きょうはこの2人も活躍しました。

三宅スポーツキャスター：

ホワイトソックスの村上宗隆選手。じつに9試合、25打席ぶりの第5号ホームランを放ちました。

開幕から3試合連続ホームランなど好スタートを切っていましたが、このところ不調気味だっただけに復活を予感させる大きな一発となりました。

三宅スポーツキャスター：

そしてブルージェイズの岡本和真選手は、土壇場の9回に低めの変化球に食らいつき起死回生の同点タイムリーヒット。

さらにヘルメットを飛ばしながらの激走ホームインを見せるなど、勝利への貪欲なプレースタイルを見せカナダの地元ファンも「君を必要としていた！」と大興奮。

三宅スポーツキャスター：

メジャーの舞台で日本選手が頑張っていますから、私ももうちょっと、いやもっともっと頑張らないと行けません。

あすは大谷翔平選手が先発する予定です。