仏ジャムブランド「ボンヌママン」×シルバニアファミリー 初コラボ/ オリジナルグッズがもらえる…母の日向け企画【エスビー食品】

エスビー食品はこのほど、販売を手がける仏ジャムブランド「ボンヌママン」と、エポック社のドールハウスシリーズ「シルバニアファミリー」と初コラボし、4月16日(木)から母の日向け企画を開始する。

「ママンの味で“ありがとう”キャンペーン」として、2つのキャンペーンを展開する。実施期間はいずれも、2026年5月31日(日)まで。

「ボンヌママン」は、家庭で受け継がれる「手作りジャム」をコンセプトにしたフランスで長く親しまれているジャムブランド。『ボンヌママン』はフランス語で「素敵なおかあさん」を意味する。

天然の原材料を用いたジャム本来の製法にこだわっており、濃厚で素材感のある味わいや甘みを感じられる。ギンガムチェックの蓋や手書き文字のラベルデザインも特徴の1つ。エスビー食品は、2016年8月から同商品の販売を開始した。

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〈対象者はもれなくグッズをもらえる店頭キャンペーン〉

キャンペーン期間中、「ボンヌママン」シリーズの対象ジャム2個を、対象店舗で購入した人に、店頭でオリジナルグッズ「チャーム付きポストカード」をプレゼントする。

グッズには「ボンヌママン」の赤いチェック柄の衣装をまとった人形たちをデザイン。「ショコラウサギ」と「ビスケットクマ」の2種類を用意した。

対象店舗は、4月16日以降にキャンペーンサイトに掲載する予定。オリジナルグッズは、対象商品の売場の周辺で配布し、なくなり次第終了となる。

【実施概要】

対象店舗で対象ジャム2個を購入した人に、「チャーム付きポストカード」を先着でプレゼントする。対象商品は「ボンヌママン」シリーズの225g入りジャム計10品。

■対象商品

･「ボンヌママン ストロベリージャム225g」

･「ボンヌママン ブルーベリージャム225g」

･「ボンヌママン ビターオレンジマーマレード225g」

･「ボンヌママン アプリコットジャム225g」

･「ボンヌママン カシスジャム225g」

･「ボンヌママン マロンクリーム225g」

･「ボンヌママン ラズベリージャム225g」

･「ボンヌママン ミルクジャム225g」

･「ボンヌママン イチジクジャム225g」

･「ボンヌママン チェリージャム225g」

■賞品

･「チャーム付きポストカード〈ショコラウサギ〉フレア&テリー」

･「チャーム付きポストカード〈ビスケットクマ〉テオ&ノア」

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〈抽選キャンペーンも同時展開〉

4月16日からキャンペーンサイトを通じて、対象商品2個を購入したレシートで応募できる抽選キャンペーンも同時に開始する。

赤いチェック柄の「オリジナルバッグ」と「チャーム」のセットを、抽選で100人にプレゼントする。さらにWチャンス賞として、「ショコラウサギ」と「ビスケットクマ」をデザインした「オリジナルシール」を抽選で200人に提供する。

■賞品

･「オリジナルバッグ&チャームセット」(抽選で100人)

･「オリジナルシール」(抽選で200人)

■応募方法

スマートフォンやパソコンからキャンペーンサイトにアクセスし、対象商品2個を含む購入時レシートの画像をアップロードして応募する。

■キャンペーンサイト