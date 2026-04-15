しなこ、モナキ風ヘアメイク＆衣装への変身ショットに反響「誰かと思った」「かっこいい」公式からも反応
【モデルプレス＝2026/04/15】クリエイターのしなこが4月14日、自身のInstagramを更新。人気男性グループ風のメイク姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳人気クリエイター純烈弟分・モナキに“変身”
しなこは「モナキさんの新メンバーになりました！！！嘘です」とユーモアたっぷりにつづり、4人組男性グループ・モナキに扮した姿を複数枚投稿。カラフルな照明が印象的な空間で、ショートヘアのウィッグと淡い紫色のスーツを合わせたスタイルを披露している。また、同日にしなこを中心に他メンバーとともにダンスのパフォーマンスをしているリール動画も公開している。
この投稿には「再現度高すぎる」「誰かと思った」「かっこいい」「雰囲気出てる」「完成度すごい」などの反響が集まったほか、モナキ公式Instagramアカウントからも「ありがとうございます！新メンバー！？」とコメントが寄せられている。
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井がメンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr．は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、異例のバズりを記録している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳人気クリエイター純烈弟分・モナキに“変身”
◆しなこ、モナキ風メイク＆衣装姿披露
しなこは「モナキさんの新メンバーになりました！！！嘘です」とユーモアたっぷりにつづり、4人組男性グループ・モナキに扮した姿を複数枚投稿。カラフルな照明が印象的な空間で、ショートヘアのウィッグと淡い紫色のスーツを合わせたスタイルを披露している。また、同日にしなこを中心に他メンバーとともにダンスのパフォーマンスをしているリール動画も公開している。
◆しなこの投稿に反響
この投稿には「再現度高すぎる」「誰かと思った」「かっこいい」「雰囲気出てる」「完成度すごい」などの反響が集まったほか、モナキ公式Instagramアカウントからも「ありがとうございます！新メンバー！？」とコメントが寄せられている。
◆純烈の弟分・モナキって？
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井がメンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr．は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、異例のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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