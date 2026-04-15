俳優の岸谷五朗（61）が15日、都内で出演するTBSドラマ「田鎖ブラザーズ」（17日スタート、金曜 後10・00）の放送直前スペシャルプレミアムイベントに出席した。

2010年4月27日の殺人事件時効撤廃2日前に、両親を殺害された事件の時効を迎えた兄弟が事件の真相を追うクライムサスペンス。主演の岡田将生（36）が所轄で刑事課強行犯係の兄、染谷将太（33）が県警捜査一課検視官の弟を演じる。岸谷は岡田の上司を演じている。

「岡田君と染谷君が本当に心優しいナイスガイで、本当にハートが温かい2人なんです」と兄弟役を演じた2人を絶賛した。

現場の雰囲気は良好だといい「うちの署には“私の名前は中条あやみ”がいるんです。“私の名前は中条あやみ”がすこぶるうららかで、現場に来るとワントーン（雰囲気が）明るくなる凄く特殊な能力を持っている」と登壇した中条あやみ（29）を出演するCMのフレーズを使っていじる場面もあった。当の中条は「呼び方…」と苦笑した。

同じく現場の朝について中条も語り「岸谷さんは朝の『おはようございます』がミュージカルみたいなんです。発声も朝から凄い」と明かした。

イベントでは○×で出演者のルーティンなどに迫る企画も行った。撮影の空き時間の過ごし方について聞かれると「タオルと背が倒れる椅子を持っていって、5分でも何とか寝ようと思って、目を閉じますね」と答えた。「もし5分寝られると、夜の撮影とかが凄く楽になるんです」とベテランならではの技術の効果を説いた。