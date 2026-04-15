死球で出塁後に塁上でリンドア選手とあたった場所について話す大谷翔平選手(写真：アフロ)

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ドジャース・大谷翔平選手は日本時間14日のメッツ戦で死球を受けると、出塁後にはメッツのフランシスコ・リンドア選手と塁上で談笑する様子が見られました。さらに試合後には自身のSNSにボールが当たる瞬間の画像を投稿し、話題を呼んでいます。

今シーズンの大谷選手は、日本時間9日のブルージェイズ戦に“二刀流”で出場した試合で死球を受けるなど、16試合を終えた時点で既に死球数は『3』。158試合に出場して3死球だった昨シーズンに早くも並びました。

昨シーズンは、大谷選手への死球を巡ってあわや乱闘となる場面が。それは、日本時間2025年6月20日に行われたパドレス対ドジャース戦の最終9回でした。0-5の9回表、パドレスのフェルナンド・タティスJr.選手の右肘に直撃した死球に対し、パドレスのマイク・シルト監督が激怒。両軍ベンチを飛び出し大乱闘に発展すると、両監督ともに退場となる一幕がありました。

その後、9回裏の攻撃でドジャースが2点を返し2-5とすると2アウト3塁の場面で大谷選手がバッターボックスへ。すると今度は大谷選手の右肩にボールが直撃し、ドジャースナインが怒りをあらわにしますが、死球を受けた大谷選手自身が仲間をなだめ、乱闘への発展を防ぎました。さらに、相手パドレスのベンチへ向かい笑顔でコミュニケーションを取るなど、スポーツマンシップをみせました。

また試合後には、自らが受けた死球の写真と、のんびり過ごすデコピンの愛らしい姿をSNSに投稿。いつでも紳士的な対応をみせる大谷選手に注目が集まりました。

今回も死球を受けた大谷選手は、試合後、ボールがまさに肩に触れた瞬間の写真をInstagramに投稿していました。