ドジャース・大谷翔平選手は日本時間14日のメッツ戦で死球を受けると、出塁後にはメッツのフランシスコ・リンドア選手と塁上で談笑する様子が見られました。さらに試合後には自身のSNSにボールが当たる瞬間の画像を投稿し、話題を呼んでいます。

今シーズンの大谷選手は、日本時間9日のブルージェイズ戦に“二刀流”で出場した試合で死球を受けるなど、16試合を終えた時点で既に死球数は『3』。158試合に出場して3死球だった昨シーズンに早くも並びました。

昨シーズンは、大谷選手への死球を巡ってあわや乱闘となる場面が。それは、日本時間2025年6月20日に行われたパドレス対ドジャース戦の最終9回でした。0-5の9回表、パドレスのフェルナンド・タティスJr.選手の右肘に直撃した死球に対し、パドレスのマイク・シルト監督が激怒。両軍ベンチを飛び出し大乱闘に発展すると、両監督ともに退場となる一幕がありました。

その後、9回裏の攻撃でドジャースが2点を返し2-5とすると2アウト3塁の場面で大谷選手がバッターボックスへ。すると今度は大谷選手の右肩にボールが直撃し、ドジャースナインが怒りをあらわにしますが、死球を受けた大谷選手自身が仲間をなだめ、乱闘への発展を防ぎました。さらに、相手パドレスのベンチへ向かい笑顔でコミュニケーションを取るなど、スポーツマンシップをみせました。

また試合後には、自らが受けた死球の写真と、のんびり過ごすデコピンの愛らしい姿をSNSに投稿。いつでも紳士的な対応をみせる大谷選手に注目が集まりました。

今回も死球を受けた大谷選手は、試合後、ボールがまさに肩に触れた瞬間の写真をInstagramに投稿していました。