ブラザー販売が、ブラザー東京ショールーム（東京都中央区）内に体験型アミューズメント施設『BROTHER JOYFACTORY TOKYO（ブラザージョイファクトリートーキョー）』を6月に開業する。

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『BROTHER JOYFACTORY TOKYO』は、「ものがたり×ものづくり」をテーマに掲げ、インバウンド客をメインターゲットに、来場者が日本文化を体験しながら、その思い出をTシャツや缶バッジ、レコードなどのグッズにして持ち帰ることができる施設。

館内には複数のアクティビティが用意されており、「SAMURAI LEGEND（侍伝説）」では、侍装束に着替え、超大型ビジョンに映る師範に合わせて刀を振ることで、映像演出と連動した侍アクション体験が楽しめる。演武の様子はAI処理によってビジュアルに変換後、その場でオリジナルTシャツにプリントされ、持ち帰ることが可能。缶バッジやマグカップなどのグッズを作成することもできる（※1）。

また、体験のハイライトはショート動画として生成・送信される仕組みも備えている。

「KARAOKE RECORD（カラオケレコード）」は、レコーディングスタジオ風の空間でJ-POPやアニメソングを歌えるアクティビティ。母国語で歌っても最新のデジタルマスタリング技術により日本語の歌詞に変換して録音され、音程も補正される。完成した音源は体験シーンのレコードジャケットとともに持ち帰ることができる（※2）。

「SHODO STAGE（書道ステージ）」では、映像・音楽・香りによるイマーシブ空間で、プロジェクションのお手本を参考にキャンバスへ漢字を書き上げる書道パフォーマンス体験を提供。書き上げた作品はデジタル処理が施され、箔印刷や掛け軸、刺しゅうなどのグッズにすることが可能だ（※3）。

「SEWING STUDIO（ソーイングスタジオ）」では、和柄の生地を選び、ブラザーのミシンを使って巾着やポーチなどの和風小物を仕立てることができるといい、初心者でも参加できるよう設計されているそう。

「CREATE KOBO（創作工房）」は、各アクティビティで生成された画像・音源・デザインデータと日本文化モチーフのテンプレートを組み合わせ、缶バッジやマグカップ、Tシャツ、トートバッグなどを制作できるものづくりエリアとなっている。ブラザーのプリンターやミシンが使用される。

同施設の体験開発には、ウェブアニメ『攻殻機動隊 SAC_2045』（Netflix）などで知られる映画監督の荒牧伸志氏が映像演出・モーション監修として参加。アクションゲーム『モンスターハンター』シリーズの元プロデューサーである小嶋慎太郎氏がゲーム体験の監修を担当する。

また、LVM社代表の齋藤雄一氏が生成AI・インタラクティブ体験の設計および実装を、東京大学松尾・岩澤研究室特任研究員の坂本航太郎氏が生成AI・インタラクティブ体験の設計を行う。

入場チケットは8,800円（税込）で、体験型アクティビティ「SAMURAI LEGEND（侍伝説）」とオリジナルTシャツのお土産が含まれる。そのほかの各種アクティビティやグッズ制作体験は追加料金（各4,950円／税込～）で利用可能だ。

チケットは5月中旬にオンライン旅行予約サイトを通じて販売開始予定。5月27日にはメディア・関係者を招いたオープニングセレモニーが開催される。

（※1）：入場チケットには、体験型アクティビティ「SAMURAI LEGEND（侍伝説）」とオリジナルTシャツのお土産が含まれます。そのほかの各種アクティビティや「CREATE KOBO（創作工房）」でのグッズ制作体験は別途費用がかかります。（※2）（※3）：グッズの制作はCREATE KOBO（創作工房）で行います。

（文＝リアルサウンドテック編集部）