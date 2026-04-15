中川家・礼二、長男と大井町トラックスで“推し活” ペアルック＆親子2ショットに反響「礼二さんにそっくり」
お笑いコンビ・中川家の礼二（54）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。長男とともに、3月28日にオープンしたばかりの「大井町トラックス」を訪れたことを報告し、“推し活”を楽しむ親子2ショットを多数公開した。
【写真】「礼二さんにそっくり」“鉄オタ”全開、中川家・礼二＆長男の“ペアルック2ショット” ※2枚目
投稿では「大井町トラックスに息子と一緒に行きました。車庫が見えるホテルに泊まり、その景色に私も子どもも大興奮！深夜になると全車両揃い、昼間とはまた違う雰囲気に」とつづり、“鉄オタ”として知られる礼二は、長男と“推し活”を満喫した様子を披露している。
公開された写真には、礼二と長男がペアルック姿で手をつなぐ2ショットをはじめ、線路を走る電車を見つめる親子の後ろ姿、ホテルから見下ろした車両基地の風景、夜に並んだ車両の様子などが捉えられていた。
この投稿に対し、ファンからは「息子さん、後ろ姿礼二さんにそっくり」「ペアルックで素敵」「夜景は圧巻ですね」「お子さまの楽しそうな気持ちが伝わってくるとても素敵な写真ですね」といった声が寄せられ、親子で“推し活”を楽しむ姿に反響が集まっている。
【写真】「礼二さんにそっくり」“鉄オタ”全開、中川家・礼二＆長男の“ペアルック2ショット” ※2枚目
投稿では「大井町トラックスに息子と一緒に行きました。車庫が見えるホテルに泊まり、その景色に私も子どもも大興奮！深夜になると全車両揃い、昼間とはまた違う雰囲気に」とつづり、“鉄オタ”として知られる礼二は、長男と“推し活”を満喫した様子を披露している。
この投稿に対し、ファンからは「息子さん、後ろ姿礼二さんにそっくり」「ペアルックで素敵」「夜景は圧巻ですね」「お子さまの楽しそうな気持ちが伝わってくるとても素敵な写真ですね」といった声が寄せられ、親子で“推し活”を楽しむ姿に反響が集まっている。