ガールズグループ・ＭＥ：Ｉとお笑いコンビ・レインボーの池田直人（３２）が１５日、都内で行われたヘアケアブランド「Ｌｉｎｏｎ」の新シャンプー・トリートメント発表会に出席した。

ブランドアンバサダーに就任したＭＥ：Ｉの７人はサラサラのストレートヘアー姿で登場し、会場の熱い視線を浴びた。ＲＩＮＯＮは新商品「Ｌｉｎｏｎ」と名前がほぼ同じで「驚きなのと、一緒にできるなんて思っていなかったので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と喜んだ。

イベントではストレートヘアーのＭＥ：Ｉが女子高校生になってダンスを披露するコントロールムービーが公開され、見とれていたお笑い界の美容番長こと、レインボー池田は「いつみても美しい。美を放っている」とうっとり見とれた。

同社の製品を使用して望んだＴＳＵＺＵＭＩは「寝癖がすごいんですけど、『Ｌｉｎｏｎ』を使ったらまとまりがよくて、朝の時短ができるようになった」と喜び、ＭＩＵは「私はメンバーの中で一番、髪が長いんです。髪形をキープするのは難しいんですけど、ブラッシングの後のくしの通りがすごくよくなった」と感激の様子で振り返った。

２４年に４月１７日にデビューしたＭＥ：Ｉ。まもなく２周年を迎えることになりＭＯＭＯＫＡは「やっと２歳になりました。ここまでこられたのは今、応援してくださっている皆さんのおかげです。本業である音楽活動通して、ライブだったり、イベントの出演だったり、活動を通してユーミー（ファンの呼び名）の皆さんにお会いできたら」と今後の目標を明かした。