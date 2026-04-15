日本発の９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が１５日、都内で最新ＥＰ「Ｗｅ ｏｎ Ｆｉｒｅ」（２１日リリース）のショーケースを行った。

昨年は、日本アーティストとして史上初めて日本と韓国２か国ミリオンヒットを記録。大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場を果たすなど、大きな飛躍を遂げた。ＦＵＭＡは「２０２５年の経験を経て、まだまだ行かなきゃいけないところがたくさんあると目標を新たにした。その思いを燃料に、自分たちに火をつけて、気合を入れた作品となっている」と手応え。Ｋは「キャッチーな曲で、聴いている人もノリやすい曲になっている。新学期の時期、新しいことに挑戦したり、環境が変わったりする人も多いと思うんですけど、自信を歌った自己肯定アンセムになっています」と胸を張った。

ショーケースでは、タイトル曲の「Ｗｅ ｏｎ Ｆｉｒｅ」や、先行配信されている「桜色Ｙｅｌｌ」などの楽曲を披露したほか「Ｂｅｗｉｔｃｈｅｄ」を初パフォーマンス。トークパートやゲームコーナーなどでもＬＵＮＥ（ルネ、ファンネーム）とのコミュニケーションを楽しんだ。「

来月１３日からは初のシンガポール公演を含む、アジア全１１都市をめぐるアジアツアーを敢行。「Ｊａｐａｎ ｔｏ Ｇｌｏｂａｌ」を有言実行する怒とうの日々が再び幕を開ける。

ＨＡＲＵＡは「今年は＆ＴＥＡＭにとって『ツアーの年』になると思う。史上最多公演数になるんじゃないか。行ったことのない土地のＬＵＮＥのみなさんと思い出を作れる１年にしたい」と意欲。ＥＪは「今回は、今まで以上のすごいステージを準備している。みんなで一緒に考えて作っていますので、ぜひ期待していてください」と呼びかけた。