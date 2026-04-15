◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神−巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝

巨人・田中将大投手がスライド登板で１６日の阪神戦（甲子園）に先発する。先発予定だった１５日の同カードは雨天中止となったが、首脳陣はマー君のスライド先発を決定した。

決断の大きな要因の一つが、田中将の好調さだろう。今季はここまで２登板で１勝０敗、防御率１・４２。強敵・阪神相手で、しかも昨季４勝８敗と苦しめられた甲子園での一戦に起用されるだけの安定感を示している。

甲子園での練習を見守った杉内投手チーフコーチは、好調の要因はストレートにあると分析。「ベース上の真っすぐの強さ、押し込めている」と目を細め、球速表示以上に直球が走っていることが好成績につながっているとした。

同コーチは「変化球に頼らなくてもファウル、見逃しを取れている」と今季の投球について語り、「そうなると変化球が生きますよね、スプリット含めて」と続けた。走っているストレートが変化球の効果をより高め、好循環を生み出しているという。

前日１４日の阪神戦では則本が気迫十分の投球で６回無失点と好投し、勝利に貢献。経験豊富な２人で、リーグ王者相手に敵地“２戦２勝”を目指す。