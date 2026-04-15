女優の三田寛子が、長男で歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未の結婚披露宴で出される料理の試食会に参加した事を報告した。

三田は１５日までに自身のインスタグラムを更新。「試食会 結婚披露宴でお客様に召し上がって頂くお料理の試食会を先日両家揃って参加して行いました」と記し、有名ホテルの前でのショットなどをアップ。

「伝統的なフランス料理に太田シェフのこだわりが光るひと皿ひと皿趣向が凝らされ 出される度に感嘆の声が 心尽くされたマリアージュに深く感激で全員満点以上の満足感 それでもより一層吟味して下さると仰って待ち遠しい」「＃結婚披露宴 ＃長男が結婚 ＃美味しすぎ ＃シェフのこだわり」とつづった。

この投稿には、「ご長男様の結婚式待ちどおしいですね」「いよいよですね。小歌舞伎が終わったら披露宴ですね。本当に、おめでとうございます」「大切なお式 想いのこもった内容になりそうですね」「寛子たん超カワイイッ」「格式を感じますね」「お式楽しみですね。寛子さんもひとつ肩の荷が降りますね」「素敵です」「お綺麗です」「ゴージャス」などのコメントが寄せられた。

橋之助と能條は昨年１１月にそろって婚約会見。４月３日に能條が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで正式に結婚したことを報告した。