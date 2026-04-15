土曜授業 190校が今年度は未実施へ

県内の小中学校で行われ、見直しの動きが進んでいる土曜授業について、今年度は190校が実施しないことになりました。

今年度初めてとなる県教育委員会の定例会が15日、開かれ、土曜授業の計画が報告されました。

土曜授業を全県で続けているのは九州では鹿児島だけで、県教委は今年度、「月1回程度」から「実施する場合は年3回程度まで」に変更する方針を示し、「実施しない」選択を事実上、認めていました。

これまでは少なくとも年4回行われていましたが、県教委のまとめによりますと、今年度は650校のうち、1回も実施しないのは190校、1回行うのが92校、2回が143校、3回が225校ですべての学校で回数が減ることになります。

6つの町は全校で実施せず

このうち、湧水町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、与論町の6つの町はすべての学校で土曜授業を行わないことになりました。

一方、阿久根市、さつま町、長島町、鹿屋市、南大隅町、枕崎市、三島村、十島村、西之表市、南種子町の10の市町村ではすべての学校で3回実施され、自治体によって対応が分かれています。

県教委は土曜授業をする学校について、「学校行事や防災安全教育など地域と連携した活動に取り組むため」などと報告し、児童・生徒にとって有意義な教育課程となるよう注視するとしています。

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