１５日の東京株式市場は、朝方から買い優勢の地合いとなり、フシ目の５万８０００円台を回復。一時は史上最高値を視界に捉える場面もあったが、その後は上げ幅を縮小した。



大引けの日経平均株価は前営業日比２５６円８５銭高の５万８１３４円２４銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２４億３５３９万株、売買代金概算は９兆２２４１億円。値上がり銘柄数は１０２０、対して値下がり銘柄数は５１８、変わらずは３８銘柄だった。



きょうの東京市場は前日の欧米株全面高を受け、広範囲に買いが広がった。海外短期筋による先物買いなどを背景に日経平均株価は一時７００円あまり水準を切り上げ５万８５００円台まで上昇、２月２７日の史上最高値まであと２７０円弱に迫る場面があった。米国株市場ではイランとの和平交渉が進むとの観測が市場センチメントの改善につながっており、ナスダック総合株価指数が１０連騰、東京市場もこの流れを引き継いだ。ただ、５万８０００円台では戻り売り圧力も強く、朝高後は漸次伸び悩む動きをみせた。米株市場を引き継いだ半導体株高も、午後はオランダのＡＳＭＬ＜ＡＳＭＬ＞の決算発表を契機に値を消す銘柄が目立った。値上がり銘柄数は全体の６５％を占め、売買代金は５営業日ぶりに９兆円台に乗せるなど活況だった。



個別では、ソフトバンクグループ＜9984＞が堅調、アドバンテスト＜6857＞も終始買いが優勢だった。日立製作所＜6501＞が高く、信越化学工業＜4063＞も堅調。トヨタ自動車＜7203＞もしっかり。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクも買われた。村田製作所＜6981＞が物色人気、ＮＥＣ＜6701＞、富士通＜6702＞などにも投資資金が流入した。マネーフォワード＜3994＞、ベイカレント＜6532＞はいずれもストップ高を演じた。ボードルア＜4413＞も大幅高。住友ファーマ＜4506＞も商いを膨らませ上値を追った。



半面、きょうも断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞だったが株価は大幅反落、ＪＸ金属＜5016＞も安い。フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞など電線株への売りも目立った。レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞が安く、三菱重工業＜7011＞も軟調。日東紡績＜3110＞が値下がり率トップとなり、ディップ＜2379＞、マクセル＜6810＞、乃村工藝社＜9716＞なども下値を探った。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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