1点ビハインドで敵地に乗り込むレアル…MFベリンガム、CLバイエルン戦では「すべてを賭けて戦う」
15日にUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦バイエルン戦に臨むレアル・マドリーのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、前日会見に出席して意気込みを語った。クラブ公式ウェブサイトが伝えている。
7日にレアルホームで開催された第1戦では前半41分にFWルイス・ディアス、後半1分にFWハリー・ケインに得点を許し、2点のビハインドを背負う苦しい展開に。29分にFWキリアン・ムバッペの得点で1点差に詰め寄ったものの、第1戦は1-2で落としていた。
敵地に乗り込むこととなる第2戦。勝ち上がるためには最低でも1点が必要という状況で迎える大一番に向け、ベリンガムは「厳しい試合になると思うし、我々がスコアで遅れをとっているのは自分たちの責任だ」と語っている。
「試合の入りが重要だ。今の状況を考えると、これは決勝戦のようなものです。我々には大きな目的があり、そのために良いプレーをしなければならない。すべてを賭けて戦う。それが我々の精神であり、逃げることはない。この試合に戦い、勝たなければならない」
7日にレアルホームで開催された第1戦では前半41分にFWルイス・ディアス、後半1分にFWハリー・ケインに得点を許し、2点のビハインドを背負う苦しい展開に。29分にFWキリアン・ムバッペの得点で1点差に詰め寄ったものの、第1戦は1-2で落としていた。
「試合の入りが重要だ。今の状況を考えると、これは決勝戦のようなものです。我々には大きな目的があり、そのために良いプレーをしなければならない。すべてを賭けて戦う。それが我々の精神であり、逃げることはない。この試合に戦い、勝たなければならない」