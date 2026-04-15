ILLIT「Bubee」韓国語Ver.サプライズリリース！「『魔法少女』になったような気分を味わえると思う」
ILLIT（アイリット）が、日本3rdデジタルシングル 「Bubee」の韓国語バージョンを4月13日にサプライズリリースした。
■「韓国語バージョンでもお届けできてうれしい」
日本語バージョンの「Bubee」は、現在放送中のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌に起用されている。
ILLITは所属レーベルBELIFT LABを通じて「爽やかな魅力の『Bubee』を韓国語バージョンでもお届けできてうれしい」と語り、「レコーディング時に、原曲のはじけるような雰囲気を残せるよう努めた」とコメントした。さらに、「かわいらしい歌詞に集中して聴くと、『魔法少女』になったような気分を味わえると思う」と魅力を伝えた。
(P)＆(C) BELIFT LAB Inc.
■リリース情報
2026.04.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Bubee」
2026.04.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Bubee(Korean Ver.)」
2026.04.30 ON SALE
MINI ALBUM『MAMIHLAPINATAPAI』
■関連リンク
ILLIT OFFICIAL SITE
https://illit-official.jp/
楽曲URL
https://illit.lnk.to/Bubee