ILLIT「Bubee」韓国語Ver.サプライズリリース！「『魔法少女』になったような気分を味わえると思う」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLIT（アイリット）が、日本3rdデジタルシングル 「Bubee」の韓国語バージョンを4月13日にサプライズリリースした。

■「韓国語バージョンでもお届けできてうれしい」

日本語バージョンの「Bubee」は、現在放送中のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌に起用されている。

ILLITは所属レーベルBELIFT LABを通じて「爽やかな魅力の『Bubee』を韓国語バージョンでもお届けできてうれしい」と語り、「レコーディング時に、原曲のはじけるような雰囲気を残せるよう努めた」とコメントした。さらに、「かわいらしい歌詞に集中して聴くと、『魔法少女』になったような気分を味わえると思う」と魅力を伝えた。

(P)＆(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.04.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bubee」

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bubee(Korean Ver.)」

2026.04.30 ON SALE

MINI ALBUM『MAMIHLAPINATAPAI』

■関連リンク

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/

楽曲URL

https://illit.lnk.to/Bubee