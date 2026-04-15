【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(15日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61478.55 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61137.24 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59722.18 ボリンジャー:＋3σ(25日)
59178.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58645.37 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58134.24 ★日経平均株価15日終値
57876.35 ボリンジャー:＋2σ(25日)
57220.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56940.38 6日移動平均線
56308.42 新値三本足陰転値
56030.52 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55812.20 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55755.53 均衡表転換線(日足)
55370.05 均衡表雲上限(日足)
55262.25 13週移動平均線
54945.67 均衡表転換線(週足)
54572.43 均衡表基準線(日足)
54294.79 均衡表雲下限(日足)
54253.06 75日移動平均線
54184.68 25日移動平均線
53783.87 均衡表基準線(週足)
53303.92 ボリンジャー:-1σ(13週)
52979.02 26週移動平均線
52338.85 ボリンジャー:-1σ(25日)
51345.59 ボリンジャー:-2σ(13週)
50493.01 ボリンジャー:-2σ(25日)
50145.84 ボリンジャー:-1σ(26週)
49387.26 ボリンジャー:-3σ(13週)
48647.18 ボリンジャー:-3σ(25日)
48640.61 200日移動平均線
47312.66 ボリンジャー:-2σ(26週)
44479.49 ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14 均衡表雲上限(週足)
40369.35 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 93.54(前日95.94)
ST.Slow(9日) 94.34(前日95.14)
ST.Fast(13週) 62.71(前日61.73)
ST.Slow(13週) 47.19(前日46.86)
［2026年4月15日］
株探ニュース
61478.55 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61137.24 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59722.18 ボリンジャー:＋3σ(25日)
59178.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58645.37 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58134.24 ★日経平均株価15日終値
57876.35 ボリンジャー:＋2σ(25日)
57220.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56940.38 6日移動平均線
56308.42 新値三本足陰転値
56030.52 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55812.20 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55755.53 均衡表転換線(日足)
55370.05 均衡表雲上限(日足)
55262.25 13週移動平均線
54945.67 均衡表転換線(週足)
54572.43 均衡表基準線(日足)
54294.79 均衡表雲下限(日足)
54253.06 75日移動平均線
54184.68 25日移動平均線
53783.87 均衡表基準線(週足)
53303.92 ボリンジャー:-1σ(13週)
52979.02 26週移動平均線
52338.85 ボリンジャー:-1σ(25日)
51345.59 ボリンジャー:-2σ(13週)
50493.01 ボリンジャー:-2σ(25日)
50145.84 ボリンジャー:-1σ(26週)
49387.26 ボリンジャー:-3σ(13週)
48647.18 ボリンジャー:-3σ(25日)
48640.61 200日移動平均線
47312.66 ボリンジャー:-2σ(26週)
44479.49 ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14 均衡表雲上限(週足)
40369.35 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 93.54(前日95.94)
ST.Slow(9日) 94.34(前日95.14)
ST.Fast(13週) 62.71(前日61.73)
ST.Slow(13週) 47.19(前日46.86)
［2026年4月15日］
株探ニュース