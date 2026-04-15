　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

61478.55　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61137.24　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59722.18　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59178.91　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58645.37　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

58134.24　　★日経平均株価15日終値

57876.35　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
57220.58　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56940.38　　6日移動平均線
56308.42　　新値三本足陰転値
56030.52　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
55812.20　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55755.53　　均衡表転換線(日足)
55370.05　　均衡表雲上限(日足)
55262.25　　13週移動平均線
54945.67　　均衡表転換線(週足)
54572.43　　均衡表基準線(日足)
54294.79　　均衡表雲下限(日足)
54253.06　　75日移動平均線
54184.68　　25日移動平均線
53783.87　　均衡表基準線(週足)
53303.92　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52979.02　　26週移動平均線
52338.85　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51345.59　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50493.01　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50145.84　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49387.26　　ボリンジャー:-3σ(13週)
48647.18　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48640.61　　200日移動平均線
47312.66　　ボリンジャー:-2σ(26週)
44479.49　　ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14　　均衡表雲上限(週足)
40369.35　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　93.54(前日95.94)
ST.Slow(9日)　　94.34(前日95.14)

ST.Fast(13週)　 62.71(前日61.73)
ST.Slow(13週)　 47.19(前日46.86)

［2026年4月15日］

株探ニュース