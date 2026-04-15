[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1316銘柄・下落1535銘柄（東証終値比）
4月15日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2932銘柄。東証終値比で上昇は1316銘柄、下落は1535銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は224銘柄。うち値上がりが132銘柄、値下がりは86銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は120円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3987> エコモット 630 +108（ +20.7%）
2位 <1514> 住石ＨＤ 979 +129（ +15.2%）
3位 <2134> 北浜ＣＰ 36.2 +4.2（ +13.1%）
4位 <4568> 第一三共 3060 +228.0（ +8.1%）
5位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 136.2 +9.2（ +7.2%）
6位 <7811> 中本パックス 1999 +112（ +5.9%）
7位 <6866> ＨＩＯＫＩ 8680 +450（ +5.5%）
8位 <190A> コーディア 136.6 +5.6（ +4.3%）
9位 <189A> ＤＭカンパニ 973.1 +32.1（ +3.4%）
10位 <4186> 東応化 9575 +287（ +3.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2884> ヨシムラＨＤ 787 -113（ -12.6%）
2位 <8918> ランド 9.7 -0.3（ -3.0%）
3位 <2300> きょくとう 489 -15（ -3.0%）
4位 <9342> スマサポ 974 -29（ -2.9%）
5位 <7746> 岡本硝子 960 -25（ -2.5%）
6位 <4833> Ｄｅｆコン 66.3 -1.7（ -2.5%）
7位 <6659> メディアＬ 37.1 -0.9（ -2.4%）
8位 <7859> アルメディオ 301.1 -5.9（ -1.9%）
9位 <6092> エンバイオＨ 809.9 -14.1（ -1.7%）
10位 <8746> ｕｎｂａｎｋ 283.1 -4.9（ -1.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4568> 第一三共 3060 +228.0（ +8.1%）
2位 <5411> ＪＦＥ 1842.1 +20.6（ +1.1%）
3位 <5332> ＴＯＴＯ 5555 +55（ +1.0%）
4位 <6724> エプソン 2138.4 +19.9（ +0.9%）
5位 <285A> キオクシア 32701 +291（ +0.9%）
6位 <9107> 川崎汽 2668 +21.0（ +0.8%）
7位 <6920> レーザーテク 41680 +310（ +0.7%）
8位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1423.5 +10.0（ +0.7%）
9位 <2502> アサヒ 1657.6 +11.6（ +0.7%）
10位 <6098> リクルート 7213.2 +50.2（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8331> 千葉銀 2228.7 -20.8（ -0.9%）
2位 <2501> サッポロＨＤ 1877.3 -16.7（ -0.9%）
3位 <4661> ＯＬＣ 2615.1 -21.4（ -0.8%）
4位 <5233> 太平洋セメ 3639.1 -28.9（ -0.8%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2550 -20.0（ -0.8%）
6位 <4519> 中外薬 8593.2 -63.8（ -0.7%）
7位 <4755> 楽天グループ 785.1 -5.6（ -0.7%）
8位 <4385> メルカリ 3801.3 -25.7（ -0.7%）
9位 <8604> 野村 1355 -8.0（ -0.6%）
10位 <6963> ローム 3705.5 -21.5（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3987> エコモット 630 +108（ +20.7%）
2位 <1514> 住石ＨＤ 979 +129（ +15.2%）
3位 <2134> 北浜ＣＰ 36.2 +4.2（ +13.1%）
4位 <4568> 第一三共 3060 +228.0（ +8.1%）
5位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 136.2 +9.2（ +7.2%）
6位 <7811> 中本パックス 1999 +112（ +5.9%）
7位 <6866> ＨＩＯＫＩ 8680 +450（ +5.5%）
8位 <190A> コーディア 136.6 +5.6（ +4.3%）
9位 <189A> ＤＭカンパニ 973.1 +32.1（ +3.4%）
10位 <4186> 東応化 9575 +287（ +3.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2884> ヨシムラＨＤ 787 -113（ -12.6%）
2位 <8918> ランド 9.7 -0.3（ -3.0%）
3位 <2300> きょくとう 489 -15（ -3.0%）
4位 <9342> スマサポ 974 -29（ -2.9%）
5位 <7746> 岡本硝子 960 -25（ -2.5%）
6位 <4833> Ｄｅｆコン 66.3 -1.7（ -2.5%）
7位 <6659> メディアＬ 37.1 -0.9（ -2.4%）
8位 <7859> アルメディオ 301.1 -5.9（ -1.9%）
9位 <6092> エンバイオＨ 809.9 -14.1（ -1.7%）
10位 <8746> ｕｎｂａｎｋ 283.1 -4.9（ -1.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4568> 第一三共 3060 +228.0（ +8.1%）
2位 <5411> ＪＦＥ 1842.1 +20.6（ +1.1%）
3位 <5332> ＴＯＴＯ 5555 +55（ +1.0%）
4位 <6724> エプソン 2138.4 +19.9（ +0.9%）
5位 <285A> キオクシア 32701 +291（ +0.9%）
6位 <9107> 川崎汽 2668 +21.0（ +0.8%）
7位 <6920> レーザーテク 41680 +310（ +0.7%）
8位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1423.5 +10.0（ +0.7%）
9位 <2502> アサヒ 1657.6 +11.6（ +0.7%）
10位 <6098> リクルート 7213.2 +50.2（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8331> 千葉銀 2228.7 -20.8（ -0.9%）
2位 <2501> サッポロＨＤ 1877.3 -16.7（ -0.9%）
3位 <4661> ＯＬＣ 2615.1 -21.4（ -0.8%）
4位 <5233> 太平洋セメ 3639.1 -28.9（ -0.8%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2550 -20.0（ -0.8%）
6位 <4519> 中外薬 8593.2 -63.8（ -0.7%）
7位 <4755> 楽天グループ 785.1 -5.6（ -0.7%）
8位 <4385> メルカリ 3801.3 -25.7（ -0.7%）
9位 <8604> 野村 1355 -8.0（ -0.6%）
10位 <6963> ローム 3705.5 -21.5（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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