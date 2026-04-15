　4月15日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2932銘柄。東証終値比で上昇は1316銘柄、下落は1535銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は224銘柄。うち値上がりが132銘柄、値下がりは86銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は120円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3987>　エコモット　　　　　630　 +108（ +20.7%）
2位 <1514>　住石ＨＤ　　　　　　979　 +129（ +15.2%）
3位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 36.2　 +4.2（ +13.1%）
4位 <4568>　第一三共　　　　　 3060 +228.0（　+8.1%）
5位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　136.2　 +9.2（　+7.2%）
6位 <7811>　中本パックス　　　 1999　 +112（　+5.9%）
7位 <6866>　ＨＩＯＫＩ　　　　 8680　 +450（　+5.5%）
8位 <190A>　コーディア　　　　136.6　 +5.6（　+4.3%）
9位 <189A>　ＤＭカンパニ　　　973.1　+32.1（　+3.4%）
10位 <4186>　東応化　　　　　　 9575　 +287（　+3.1%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2884>　ヨシムラＨＤ　　　　787　 -113（ -12.6%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.7　 -0.3（　-3.0%）
3位 <2300>　きょくとう　　　　　489　　-15（　-3.0%）
4位 <9342>　スマサポ　　　　　　974　　-29（　-2.9%）
5位 <7746>　岡本硝子　　　　　　960　　-25（　-2.5%）
6位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　 66.3　 -1.7（　-2.5%）
7位 <6659>　メディアＬ　　　　 37.1　 -0.9（　-2.4%）
8位 <7859>　アルメディオ　　　301.1　 -5.9（　-1.9%）
9位 <6092>　エンバイオＨ　　　809.9　-14.1（　-1.7%）
10位 <8746>　ｕｎｂａｎｋ　　　283.1　 -4.9（　-1.7%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4568>　第一三共　　　　　 3060 +228.0（　+8.1%）
2位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 1842.1　+20.6（　+1.1%）
3位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 5555　　+55（　+1.0%）
4位 <6724>　エプソン　　　　 2138.4　+19.9（　+0.9%）
5位 <285A>　キオクシア　　　　32701　 +291（　+0.9%）
6位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2668　+21.0（　+0.8%）
7位 <6920>　レーザーテク　　　41680　 +310（　+0.7%）
8位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1423.5　+10.0（　+0.7%）
9位 <2502>　アサヒ　　　　　 1657.6　+11.6（　+0.7%）
10位 <6098>　リクルート　　　 7213.2　+50.2（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8331>　千葉銀　　　　　 2228.7　-20.8（　-0.9%）
2位 <2501>　サッポロＨＤ　　 1877.3　-16.7（　-0.9%）
3位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2615.1　-21.4（　-0.8%）
4位 <5233>　太平洋セメ　　　 3639.1　-28.9（　-0.8%）
5位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2550　-20.0（　-0.8%）
6位 <4519>　中外薬　　　　　 8593.2　-63.8（　-0.7%）
7位 <4755>　楽天グループ　　　785.1　 -5.6（　-0.7%）
8位 <4385>　メルカリ　　　　 3801.3　-25.7（　-0.7%）
9位 <8604>　野村　　　　　　　 1355　 -8.0（　-0.6%）
10位 <6963>　ローム　　　　　 3705.5　-21.5（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース