　15日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8260枚だった。うちプットの出来高が5227枚と、コールの3033枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の835枚（1円安6円）。コールの出来高トップは6万2000円の398枚（41円高280円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　58　　　 0　　　 1　　72500　
　　81　　　-1　　　 2　　70000　
　　21　　　-1　　　 4　　69000　
　 193　　　+1　　　 7　　68000　
　 190　　　+2　　　13　　67000　
　 129　　　+6　　　27　　66000　
　 300　　　+9　　　49　　65000　
　 296　　 +19　　　91　　64000　
　 219　　 +24　　 161　　63000　
　 398　　 +41　　 280　　62000　
　　10　　 +47　　 282　　61875　
　　12　　 +42　　 305　　61750　
　　 7　　 +39　　 320　　61625　
　 133　　 +45　　 360　　61500　
　　 4　　 +25　　 345　　61375　
　　14　　 +65　　 400　　61250　
　　 5　　 +40　　 405　　61125　
　 206　　 +35　　 445　　61000　
　　 2　　 +60　　 470　　60875　
　　 3　　 +40　　 500　　60750　
　　12　　 +60　　 530　　60625　
　　49　　+100　　 595　　60500　　2745 　　　　　　　 4　
　　 3　　　　　　 605　　60375　
　　10　　 +80　　 640　　60250　
　　 1　　　　　　 850　　60125　
　 220　　+105　　 760　　60000　
　　 3　　　　　　 760　　59875　
　　22　　 +80　　 800　　59750　
　　10　　+385　　 845　　59625　
　 100　　+130　　 915　　59500　
　　 6　　+110　　 940　　59375　
　　16　　+245　　 990　　59250　
　　 6　　　　　　1020　　59125　
　 100　　+130　　1150　　59000　　1820 　　　　　　　 6　
　　 2　　　　　　1140　　58875　
　　19　　+160　　1235　　58750　　1580 　　　　　　　 3　
　　 2　　　　　　1280　　58625　
　　58　　+180　　1380　　58500　　1625 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　58375　　1565 　　　　　　　 1　
　　13　　+245　　1545　　58250　　1455 　　　　　　　 6　
　　35　　+180　　1630　　58000　　1450 　　-145　　 116　
　　　　　　　　　　　　　57875　　1380 　　　　　　　51　
　　20　　+560　　2200　　57750　　1325 　　　　　　　26　
　　10　　+190　　1875　　57500　　1195 　　-180　　　97　
　　　　　　　　　　　　　57375　　1170 　　-140　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57250　　1015 　　-465　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 950 　　　　　　　 2　
　　27　　+165　　2175　　57000　　1065 　　 -70　　 130　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1005 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 970 　　-120　　　 8　
　　 4　　+370　　2620　　56500　　 900 　　 -80　　　20　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 865 　　 -60　　　 4　
　　 3　　+520　　3235　　56000　　 775 　　 -60　　 135　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 730 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 660 　　 -60　　　25　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 585 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 620 　　-640　　　70　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 605 　　　　　　　 1　
　　 1　　+440　　3940　　55000　　 575 　　 -45　　 344　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 495 　　 -45　　　46　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 485 　　-335　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 405 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 425 　　 -40　　 160　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 420 　　-460　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 410 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 370 　　 -25　　　32　
　　　　　　　　　　　　　53375　　 365 　　-325　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 274 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 325 　　 -30　　 293　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 298 　　 -32　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 278 　　 -37　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 283 　　 -22　　　72　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 249 　　 -16　　　77　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 234 　　-176　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 215 　　 -26　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 172 　　-188　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 195 　　 -13　　　80　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 158 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 153 　　-162　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 170 　　 -19　　　10　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 150 　　 -24　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 142 　　 -27　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 147 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 156 　　　-8　　 194　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 125 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 140 　　　　　　　26　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 136 　　 -13　　　17　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 122 　　　-8　　　56　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 101 　　-138　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 111 　　　-6　　　25　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　95 　　-110　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　98 　　　-8　　　97　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　93 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　91 　　　-6　　　65　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　80 　　 -12　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　79 　　 -10　　 123　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　70 　　 -12　　　28　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　68 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　66 　　　-9　　　35　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　56 　　 -13　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　58 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　55 　　　-7　　　43　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　47 　　 -46　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　46 　　 -13　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　46 　　　-8　　　20　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　43 　　　-5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　39 　　　-6　　　40　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　35 　　　-8　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　31 　　　-9　　　65　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　28 　　　-6　　　12　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　29 　　　-7　　　14　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　25 　　　-7　　　21　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　26 　　　-4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　24 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　23 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　24 　　　-3　　 217　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　21 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　19 　　　-7　　　25　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　19 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　18 　　　-6　　　71　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　18 　　　-7　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　17 　　　-5　　　23　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　17 　　　-3　　　49　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　16 　　　-4　　　12　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　16 　　　-3　　　36　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　13 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　14 　　　-3　　　45　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　13 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　12 　　　-3　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　35750　　　12 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　12 　　　-1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　10 　　　-3　　　56　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　 8 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　 9 　　　-2　　　45　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 9 　　　-2　　　64　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　 9 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 7 　　　-3　　　13　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 7 　　　-1　　 107　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 6 　　　-1　　　32　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 6 　　　-1　　 835　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 4 　　　 0　　　17　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 4 　　　-1　　　21　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 3 　　　-1　　　27　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 3 　　　 0　　　23　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 3 　　　 0　　　16　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 2 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 2 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 1 　　　-1　　 555　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 1 　　　 0　　　48　

