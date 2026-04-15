イリュージョニストの“プリンセス天功”こと引田天功（年齢非公表）が15日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、マジックの道に進んだいきさつを明かした。

3歳からモデルとして活動した。米国から日本へ帰国した際、キッズモデルから活動をスタート。「『りぼん』とか『なかよし』とか、衣装の『装苑』とか、キッズモデルをしていました」と明かした。

所属したのが、初代引田天功さんの事務所だった。「私の母と母のいとこが、初代引田天功の事務所の社長だったんです。“知らないところに行くんだったら、知っているところに行きなさい”ということで、入った事務所が引田天功事務所だった」。78年にマジックができるアイドル歌手としてデビューした。

その後、女優を目指して昭和の名優・森繁久彌さんの劇団に入る予定だったが、ここでまさかの事態が起きた。「初代が亡くなってしまって、そこにつながるんです」と明かした。

「私は小さい時からマジシャンの存在を知らなくて。マジックの存在も知らなかったんです。だから、初代引田天功さんにお会いした時には、もう誰だか分からなかったっていうところから始まって」

先代の死後、後援会から襲名を強く言われたという。「後援会の方が、お相撲さんのタニマチみたいなのがあって、神楽坂の料亭に呼び出されて。30、50人くらいいるところに行って、“あなたが2代目天功をやりなさい”というふうな形で言われて」。当時はアイドルや女優に興味があり、尻込みしたという。

ところが、結局は襲名することに。「“私、自分の名前でやります”って言ったんですけど、“やりなさい！”って凄い怒られて」。さらに「うちの社長にも“これはカルマ（背負った業）かもしれないから、頑張ってやりなさい”って言われて。そこからマジックを勉強したんです」。最後は押し切られる形で、名を継ぐ決意をしたことを明かした。

奇術の教典「ターベルコース」を全て頭にたたき込んだという。「100冊ぐらいあるんですけど、それを全部入れて。中国何千年の歴史のマジックがあるんですね。エジプト何千年の歴史のマジック。クレオパトラの時代からとか、そういうのも全部覚えて。マニピュレーション（手さばき）から、超能力から、イリュージョンから全部、覚えました」と振り返った。