◇ア・リーグ タイガース2−1ロイヤルズ（2026年4月14日 デトロイト）

タイガースのケンリー・ジャンセン投手（37）が14日（日本時間15日）、本拠でのロイヤルズ戦の9回に今季3セーブ目を挙げ、通算479セーブでMLB単独3位となった。

2−1の9回にマウンドに上がり、先頭・トーマスに中前打を許すと、二盗を決められ次打者・ペレスの三ゴロで1死三塁と一打同点のピンチを背負った。

それでもパスクアンティノをニゴロに打ち取ると、最後はマルテを中飛に打ち取り、ゲームセット。1点差ゲームを締め、セーブを記録した。

通算セーブ数で478セーブでリー・スミスと並びMLB3位タイだったが、479セーブで単独3位に浮上。なお、MLB最多はマリアノ・リベラの652セーブ、2位はトレバー・ホフマンの601セーブとなっている。

オランダ領キュラソー出身のジャンセンは10年にドジャースでメジャーデビュー。ブレーブス、レッドソックス、エンゼルスでプレー。今季、1年1100万ドル（約17億円、2027年は球団オプション）でタイガースに加入した。

ドジャースとは捕手として契約を結び、強肩を武器にマイナー時代に投手に転向した。