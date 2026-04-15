NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、「NHK AI原則」について見解を示した。

AI原則は今月1日に公表。「NHK AI原則は、NHKが公共放送としての責任を果たしつつ、AI技術を安全かつ倫理的に利用・開発するための基本姿勢を示すものです。NHKにおけるすべてのAI利用と開発は、本原則に従うことを約束します」とうたっている。

井上会長は「今やAIから距離を置いて日々の暮らしや事業活動を行うことは難しい時代になったと言っても大げさではないと思います」としたうえで「NHKとしてもAIを適切に活用して既存のあらゆるワークフローを改革することで、業務の高度化、効率化、生産性の一層の向上などに取り組んで成果を上げていくことが不可欠だと考えております」とした。

「これまでもNHKはAIサービスに関する指針を内部で定めて業務利用を進めてまいりましたが、AIが加速度的に進歩している現状を踏まえ、新たにNHK AI原則を策定しました」と説明。「このAI原則は、NHKが公共放送としての責任を果たしつつ、AI技術を安全かつ倫理的に利用・開発するための基本姿勢を示したものであります。NHKにおけるすべてのAIの利活用はこの原則に従うことを視聴者の皆様にお約束したいと考えております」と話した。

「この原則のもと、AIを適切かつ積極的に活用することで番組・コンテンツのさらなる充実に繋げるとともに、今まで以上に創造性を発揮できる職場を作り、受信料の価値をさらに高めていきたいと考えています」と見解を示した。