◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 ノックアウトステージ・ラウンド16(日本時間13日〜15日)

ノックアウトステージに突入したACLE。日本時間15日までに西地区のラウンド16の戦いが行われ、準々決勝へ駒を進めた8チームが出そろいました。

Jリーグのクラブが戦う東地区はすでに準々決勝進出の4チームが決定済み。ヴィッセル神戸と町田ゼルビアが勝ち残っています。

そして13日から15日にかけて西地区のラウンド16の4試合が行われました。アル・アハリ・サウジはアル・ドゥハイルを1-0で下し、アル・サッドが強豪アル・ヒラルと対戦し、PK戦の末に勝利しました。

またシャバブ・アル・アハリがトラークトゥールに3発快勝でベスト8進出。残り1枠はアル・イテハドが延長後半25分の決勝ゴールで、アル・ワフダを下しつかみ取りました。

これでベスト8進出の8チームが出そろい、対戦カードも全て決定。神戸はアル・サッドと対戦し、町田はアル・イテハドと激突します。

▽西地区ラウンド16の結果

アル・アハリ・サウジ 1-0 アル・ドゥハイル

アル・サッド 3-3(PK4-2) アル・ヒラル

シャバブ・アル・アハリ 3-0 トラークトゥール

アル・イテハド 1-0 アル・ワフダ

▽準々決勝の対戦カード※日本時間アル・サッド-神戸(4月17日)アル・アハリ・サウジ-ジョホール(4月17日)町田-アル・イテハド(4月18日)ブリーラム-シャバブ・アル・アハリ(4月19日)