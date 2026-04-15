ファッションモデルでタレントの藤田ニコルが4月14日にInstagramを更新し、雑誌『たまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）春号の表紙を飾ったことを報告した。藤田は2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。2025年12月に第1子妊娠を報告している。

「『たまごクラブ』は妊娠から出産に関する情報を取り上げた雑誌ですが、藤田さんは《たまごクラブは悩んだ事や知りたい事がわかりやすく教えてくれるので沢山読んでいました》と記し《撮影時はまだ妊娠7ヶ月の時だったのですでにもう懐かしい記憶》ともふりかえっています。藤田さんは白色の衣装に身を包み、大きくなったお腹はシースルーで覆われた姿をアップしています」（スポーツ紙記者）

この姿にX上では称賛の声が相次いでいる。

《藤田ニコルちゃんのマタニティフォト今まで見たマタニティフォトの中で一番天使みたいでかわいいよ》

《SNSにマタニティフォト載せてる人みるとフォルダに留めておけよ…って思ってしまってたけど、たまごクラブの藤田ニコル可愛すぎるシースルーで見えすぎてないところがいい》

他方、芸能人のマタニティフォトはなにかと賛否を呼び起こしてきた。しかし、藤田の場合はなかなかの高評価を得ているようだ。その理由は何だろうか？

「これまでマタニティフォト公開が物議を醸してしまった人物には元AKB48の峯岸みなみさんや、タレントの“しょこたん”こと中川翔子さんがいます。2人に共通するのは大きくなったお腹をそのまま見せる写真を公開したことです。この姿に対しては生々しすぎるといった指摘や、お腹を冷やしてしまうのではといった憂慮も聞かれました」（芸能ジャーナリスト）

藤田の場合はあくまでシースルーであり、お腹はレースから透けて見える形だ。

「レースが一枚あるだけで、受ける印象が大きく変わるという好例でしょう。これまでの芸能人のマタニティフォトの“炎上例”をふまえつつ、最適なショットを選んだように見えます。雑誌の表紙を飾った点も、ただの個人的なアピールではないため高評価につながっています」（前出・芸能ジャーナリスト）

藤田は長年のモデル業に加え、ファッションブランドのプロデュースなども手がけてきた。自分をどのように演出するかをしっかりとみきわめた結果が、今回のシースルーフォトだったのかもしれない。